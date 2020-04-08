«Живем в палатах, еду возят из кафе»: Сотрудница закрытой больницы в Армянске рассказала о том, что происходит внутри

Поработала на передовой и оказалась на изоляции в Центральной городской больнице Армянска. Это случилось с Татьяной Ивановой* - одной из сотрудниц медицинского учреждения. КП-Крым она рассказала о том, как сегодня обстоят дела в закрытой больнице.

ПРИЕХАЛА ИЗ МОСКВЫ И ЗАРАЗИЛА БЛИЗКИХ

У одной из жительниц Армянска 3 апреля взяли тест на коронавирус. Женщина приехала из Москвы и пожаловалась врачам на плохое самочувствие. Через несколько дней анализ показал положительный результат на Covid-19.

Крымчанка, вернувшаяся из столицы 28 марта, жила со своей мамой в одной квартире, а ее брат - в квартире по соседству. У москвички и ее мамы была температура, но к моменту моего приезда врачей она спала.

А вот состояние брата было не очень хорошим. Он плохо держался на ногах, жаловался на слабость, но температуры у него не было.

Уже 4 апреля мужчина обратился к врачу, и его отправили в терапевтическое отделение с гипертоническим кризом. В этот же день подтвердился диагноз коронавирус у его сестры. Вот тогда и началась большая работа.

Весь день 7 апреля медики армянской больницы были как на иголках - их предупредили, что необходимо будет сдать анализ и уйти на изоляцию. Только неизвестно было, куда - в обсерватор Евпатории или в местную больницу.

«АНАЛИЗЫ ВЗЯЛИ НОЧЬЮ»

- С вечера нам звонила старшая медсестра и говорила, чтобы мы были наготове. Я собрала вещи, а потом к ночи мне позвонили, сказали выходить - будут забирать в армянскую больницу. Когда приехали, нас уже ждала полиция, - рассказывает КП-Крым Татьяна Иванова. - В час ночи нам сделали тесты на коронавирус. Их предварительные результаты должны прийти до 9 апреля. Я волнуюсь больше всего, ведь работала на передовой.

Ее вместе с другими медиками разместили в детском отделении на первом этаже больницы, которое раньше пустовало. Еще одна группа изолированных живет на третьем этаже, а на пятом - пациенты больницы.

- Здесь хорошие условия. Я живу в палате на трех человек. У нас есть душ, туалет и раковина, утром и вечером включают горячую воду. Все руководство больницы тоже на изоляции. Они иногда вызывают нас, чтобы документы подписать и так далее. Некоторых медсестер зовут, чтобы закрыть больничные, открытые ранее. Больничный закрывается автоматически, пациентам для этого приходить в больницу не нужно, - отмечает собеседница.

«КОРМЯТ ХОРОШО»

Полноценного пищеблока, где готовят еду, в больнице Армянска нет, но никто не голодает.

- Нам привозят вкусную еду из местного кафе. Все за государственный счет, мы ни за что не платим. Утром нам давали суп с клецками, кашу рисовую, котлету, капустный салат. На ужин кормили пшенной кашей, давали котлету, винегрет, чай и яблоко. Порции большие, - делится Иванова.

За что действительно переживает женщина, так это за своих родных. В одной квартире с Татьяной живет ее престарелая мать, дочь и внук.

- Надеюсь, что у меня не найдут этот вирус. Жалко конечно, что я не дома нахожусь, но понимаю: это вынужденная мера. Мои родные пока находятся дома, на самоизоляции. Дочь не выходит на работу на завод, - отмечает Иванова.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По информации главы Крыма Сергея Аксенова, диагноз коронавирус подтвердился у двух других членов семьи женщины, прибывшей из Москвы. Все трое госпитализированы в инфекционный стационар с соблюдением мер биологической безопасности.

*Имя собеседника изменено

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