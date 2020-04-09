Всех въезжающих в Крым из других регионов РФ отправят на самоизоляцию на 2 недели

Всех въезжающих в Крым из других регионов РФ и из-за рубежа отправят на самоизоляцию на 2 недели. Это касается как жителей региона, так и командированных граждан.

- Есть предложение по поводу прибывших не только из Москвы и Санкт-Петербурга, а всех прибывших на территорию Республики Крым, - сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк. - Они обязаны обеспечить режим самоизоляции на срок 14 дней - не посещать места работы, учебы, общественных мест.

На пунктах пропуска через государственную границу с Украиной, на блокпостах Крымского моста, в аэропорту «Симферополь» всем прибывшим будут вручать памятку о мерах самоизоляции и контактами медицинских учреждений на случай ухудшение самочувствия.

Командировочных постояльцев в гостиницах Крыма временно перестанут селить, если они не готовы провести 14 дней в карантине.

- Лучше в командировку в Республику Крым не ехать до конца карантинных мероприятий. Режим разобщения - это лучшее средство победить вирус, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов.

Накануне по решению оперативного штаба режим самоизоляции на 14 дней был введен для прибывающих из Москвы и Подмосковья. Эта мера распространялась на жителей полуострова, которые ехали транзитом через столичные транспортные узлы из других регионов РФ.

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