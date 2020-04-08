2020-04-08T11:14:18+03:00
Коронавирус Covid-19

14-дневная изоляция в Крыму для приезжих из Москвы и Московской области: как будет работать

14-дневную изоляцию предложили ввести в Крыму для приезжих из Москвы и Московской области
Надежда ДАЦЮК
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Аксенов предложил ввести самоизоляцию для всех прибывших авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"Аксенов предложил ввести самоизоляцию для всех прибывших авиарейсами из Москвы и Санкт-Петербурга. Фото: пресс-служба аэропорт "Симферополь"
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В Крыму предложили ввести режим обязательной самоизоляции для всех, кто прибывает на полуостров из Москвы.

- Вчера мной подготовлено предложение органам власти Крыма и Севастополя - вводить режим самоизоляции для тех, кто приезжает на полуостров с территории Москвы и Московской области и для жителей полуострова, которые через эти территории попадают в Крым, - сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По мнению Натальи Пеньковской, все прибывшие из Москвы и области должны в обязательном порядке пройти обследование на заболевание новой коронавирусной инфекцией.

- Именно этот механизм обнаружения фактов завоза на территорию Крыма сработал при определении предварительного случая заражения коронавирусной инфекцией в Армянске, - уточнила глава Роспотребнадзора.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал введение такого режима, однако усомнился, насколько получится его контролировать:

- Я за такой режим и за то, чтобы всех пассажиров рейсов Москва или Санкт-Петербург сажать на самоизоляцию. Но надо подумать, какова возможность его выполнить с точки зрения наших медицинских работников, сотрудников МВД. То есть нам надо взятьбольшое количество людей под контроль. Если мы представим, что к трем тысячам, которые сидят на самоизоляции под контролем МВД, еще будет восемь тысяч.

Напомним, в Крыму на 8 апреля обнаружили еще один случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных случаев на полуострове достигло 23, пять человек были выписаны.

Кроме того, на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыта больница в Армянске. Туда поступил брат женщины, вернувшейся из Москвы.

- Мы подтверждения не получили, но процентов на 90 - тест будет положительный, - сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

На 8 апреля в Москве обнаружено больше всего заболевших новой коронавирусной инфекцией - их теперь 5 878 человек. Всего в России 7 497 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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