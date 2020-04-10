Изолировавшемуся экипажу яхты, прибывшей в Крым из Греции, доставили воду и продукты

10 Апр 2020 2020-04-10T13:14:45+03:00

Моряки уже 10 дней стоят на якоре у крымских берегов [фото]

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Экипажу крейсерской яхты «Варвара», который стоит на якоре в районе поселка Орджоникидзе под Феодосией, передали продукты питания и запас питьевой воды.

Напомним, моряки, прибывшие в Крым после путешествия в Грецию, не могут сойти на берег, пока не сдадут тесты на коронавирус. Режим самоизоляции они решили соблюдать прямо на яхте, от поездки в обсерватор отказались.

- Передали запас продуктов питания и воды экипажу морского судна, находящегося на рейде в поселке Орджоникидзе, - написал на своей странице в Facebook глава администрации Феодосии Сергей Бовтуненко. - Дальнейшие действия по вопросу нахождения экипажа в Бухте Двуякорная находятся на контроле Роспотребнадзора, со своей стороны мы готовы оказать помощь морякам в обеспечении продуктами и предметами первой необходимости по мере надобности.

Моряки готовы сдать анализы. Утверждают, что чувствуют себя хорошо, ежедневно измеряют температуру и записывают данные в журнал. Симптомов ОРВИ ни у кого не проявлялось.

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ИСТОЧНИК KP.RU