Симферопольский главбух присвоила 3 миллиона, подделывая финансовые документы
Главный бухгалтер одного из бюджетных учреждений Симферополя, пользуясь служебным положением, с июня 2017 по июнь 2019 года подделывала документы — заявки на кассовые расходы предприятия.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, женщина, имея доступ к электронному ключу, удостоверяющему подпись директора, на свое усмотрение распоряжалась денежными средствами.
Обвиняемая вносила в документы ложную информацию о назначении платежа. На бумаге производили текущий ремонт зданий, который фактически не делали. Денежные средства главбух забирала себе под видом оплаты за предоставленные услуги.
Ущерб предприятию составил 3 миллиона рублей.
Прокуратура Симферополя обвиняет женщину сразу по нескольким статьям: по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей ), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов).
Уголовное дело направили в суд.
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ИСТОЧНИК KP.RU