Симферопольский главбух присвоила 3 миллиона, подделывая финансовые документы

10 Апр 2020 2020-04-10T13:21:51+03:00

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Главный бухгалтер одного из бюджетных учреждений Симферополя, пользуясь служебным положением, с июня 2017 по июнь 2019 года подделывала документы — заявки на кассовые расходы предприятия.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РК, женщина, имея доступ к электронному ключу, удостоверяющему подпись директора, на свое усмотрение распоряжалась денежными средствами.

Обвиняемая вносила в документы ложную информацию о назначении платежа. На бумаге производили текущий ремонт зданий, который фактически не делали. Денежные средства главбух забирала себе под видом оплаты за предоставленные услуги.

Ущерб предприятию составил 3 миллиона рублей.

Прокуратура Симферополя обвиняет женщину сразу по нескольким статьям: по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей ), ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов).

Уголовное дело направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU