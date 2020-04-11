В Крыму перестанут пускать на кладбища на время пандемии по коронавирусу
Посещение кладбищ в Крыму будет ограничено, сообщали руководитель регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской.
- Я вынуждена обратится с просьбой внести в протокол о закрытии посещения кладбищ, - сказала Пеньковская во время заседания штаба по профилактике коронавируса в республике.
Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение:
- Все субъекты приняли такие решения. Просим крымчан с пониманием отнестись к этой ситуации.
Напомним, что в Крыму на 11 апреля зарегистрировано 29 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом из больниц выписаны 12, у которых был подтвержден диагноз COvid-19. Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU
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