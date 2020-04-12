2020-04-12T14:15:32+03:00
Общество

Стало известно, из каких стран вернулись крымчане до начала всеобщей самоизоляции

С 24 марта по 6 апреля в Крым возвратились граждане из 61 страны
Анна БУГОРКОВА
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Граница на выезд перекрыта с конца мартаГраница на выезд перекрыта с конца мартаФото: Анастасия ЖУКОВА
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В период с 24 марта по 6 апреля в Крым вернулись 1472 человека из 61 страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Список возглавляет Украина (182 человека), Таиланд (99), Турция (79), ОАЭ (32) и Узбекистан (27).

Тем временем в Севастополь заехал 591 человек.

В целом в регионы Южного федерального округа России приехали 33 318 человек из 81 страны. Большинство вернулись из Абхазии, Украины, Турции, Таиланда, Казахстана, Ирана, ОАЭ, Армении, Грузии, США, Доминиканской республики и Вьетнама.

Напомним, что с 27 марта Россия прекратила регулярное международное авиасообщение. Исключение составляют полеты, связанные с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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