Стало известно, из каких стран вернулись крымчане до начала всеобщей самоизоляции
В период с 24 марта по 6 апреля в Крым вернулись 1472 человека из 61 страны. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
Список возглавляет Украина (182 человека), Таиланд (99), Турция (79), ОАЭ (32) и Узбекистан (27).
Тем временем в Севастополь заехал 591 человек.
В целом в регионы Южного федерального округа России приехали 33 318 человек из 81 страны. Большинство вернулись из Абхазии, Украины, Турции, Таиланда, Казахстана, Ирана, ОАЭ, Армении, Грузии, США, Доминиканской республики и Вьетнама.
Напомним, что с 27 марта Россия прекратила регулярное международное авиасообщение. Исключение составляют полеты, связанные с вызовом россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.
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ИСТОЧНИК KP.RU