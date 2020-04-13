Мост на улице Гагарина в Симферополе планируют открыть сразу после Пасхи

13 Апр 2020 2020-04-13T17:15:59+03:00

Ремонтные работы на мосту по улице Гагарина в Симферополе. Фото: Минтранс РК

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Ремонтные работы на мосту по улице Гагарина в Симферополе идут к завершению. В Минтрансе РК сообщили, что открыть движение по мосту планируют в понедельник, 20 апреля.

Работы ведутся в максимальном темпе, который возможен при сложившейся ситуации с короновирусом. Как подчеркнули в ведомстве, рабочие соблюдают все санитарные требования в рамках режима повышенной готовности: трудятся в медицинских масках, проходят медосмотр с замером температуры, регулярно обрабатывают открытые части тела антисептиком.

Напомним, что мост закрыли на ремонт дорожного полотна еще 1 декабря. Работы планировали закончить через две недели. Однако в назначенный срок объект не открыли, мост признали аварийным.

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ИСТОЧНИК KP.RU