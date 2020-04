«Все будет хорошо!»: Ксения Симонова создала песчаную историю про коронавирус

На официальном сайте крымской художницы Ксении Симоновой, которая создает уникальную песчаную анимацию, появился новый видеоролик. Крымчанка посвятила новое творение современной проблеме всего человечества – пандемии коронавируса.

— Все будет хорошо! Обязательно! Об этом моя новая песочная история! Приятного просмотра! — сообщает на своем сайте художница.

Все будет хорошо! Мотивирующий песочный ролик от Ксении Симоновой. I am sharing my new video - it is a freshly created sand animation story about the fact that nothing lasts forever - even this virus and isolation trouble. Yes, it is sad and people suffer and many of us lost their work (me too, all my spring shows were cancelled).... but! Life goes on. and Life Always Wins. It is just a strange time which soon will be over. I believe. I want this sand story to encourage you!