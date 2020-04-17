Попутчиков заболевшего короновирусом моряка из Крыма разыскивают
Попутчиков заболевшего короновирусом моряка из Керчи разыскивает Роспотребнадзор. Все вместе они добирались 9 апреля на такси от станции «Багерово» в 03.30.
Двум пассажирам необходимо обратиться на «горячую линию» 112 для проведения противоэпидемических мероприятий.
Напомним, мужчина моряк и прибыл из Ирана. Он добирался домой в Керчь из рейса через Ростов-на-Дону. Больной выявлен при анкетировании во время пересечения Крымского моста. Он сообщил честно, что был за границей. Его попутчики по вагону установлены - это 8 человек, а также 17 членов экипажа в Астраханской области. Из 17 человек контактных в Крыму установлены все, кроме водителя и двух пассажиров такси.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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