2020-04-17T19:24:26+03:00
Происшествия

Суд продлил арест подросткам, планировавшим теракты в Керчи

Парни останутся в СИЗО еще на два месяца [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Подростки планировали устроить взрывы в учебных заведениях. Скриншот видеоПодростки планировали устроить взрывы в учебных заведениях. Скриншот видео
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Киевский райсуд Симферополя продлил арест двум подросткам, которых подозревают в подготовке теракта в Керчи.

Напомним, 15-летнего Даниила А. и 17-летнего Артема Ш. задержали сотрудники ФСБ в феврале этого года. Ребята, по версии следствия, готовили взрывы в школе №15 и одном из колледжей Керчи. В ходе обысков у парней обнаружили компоненты взрывчатки. Более того, Артем и Даниил администрировали в соцсетях так называемые «группы смерти» и склоняли ровесников к аналогичным преступлениям.

В отношении парней возбудили уголовное дело по факту подготовки террористического акта (часть 1 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 205 УК РФ).

Ранее Киевский районный суд в Симферополе заключил подростков под стражу на два месяца - до 18 апреля. Недавно суд продлил их арест еще на такой же срок - до 18 июня.

- У одного мальчика было 14 апреля заседание, у другого - 16 апреля. В обоих случаях меру пресечения продлили еще на два месяца, - рассказали КП-Крым в пресс-службе Киевского райсуда Симферополя.

Как сообщалось, теракт подростки начали готовить, подражая Владиславу Рослякову - студенту Керченского политеха, который в октябре 2018 года устроил в учебном заведении взрывы и стрельбу. Погибли 20 человек, еще десятки - получили ранения.

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Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

ИСТОЧНИК KP.RU

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