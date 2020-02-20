Террористы или хулиганы: Почему подростки из Керчи хотели взорвать сверстников

Это пугает до дрожи, но хладнокровный 18-летний убийца Владислав Росляков, устроивший два года назад взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стал у многих подростков кумиром. Девушки жалели его, признавались в любви на своих страницах в соцсетях, рисовали его портреты. А вот керчане Даниил А. и Артем Ш. (15 и 17 лет) из Керчи подошли к делу посерьезнее и решили пойти по стопам Рослякова, совершив теракты в собственных учебных заведениях - Керченском морском техническом колледже и общеобразовательной школе №15.

- Взорвать ее хотел… - признается в оперативном видео ФСБ школьник.

То, что в этой же школе учится его 8-летний братишка, подростка не смутило.

К счастью, эту школу не сотрясли взрывыФото: Анастасия ЖУКОВА

У ребят при обыске изъяли самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления новых бомб. Компоненты, по данным Центра общественных связей ФСБ, Даниил и Артем купили в интернете.

Ребята на досуге собирали взрывные устройства. Скриншот оперативного видео ФСБ

После обыска подростков задержали. Оказалось, что парни вели «группы смерти» в соцсетях, где призывали молодежь следовать их примеру. Один из несостоявшихся террористов уже был под наблюдением оперативников: после трагедии в Керченском политехе его вызывали на профилактическую беседу, потому что высказывался в поддержку Рослякова. Подросток заверил дядей в погонах, что изменил свое мнение, а сам тем временем вступил в онлайн-сообщество неонацистов, одним из участников которых был и Росляков.

Силовики продолжили следить за парнем – и удалось предотвратить очередную трагедию.

ДЕТИ ОКРАИН

Влад Росляков вырос в Аршинцево - на окраине юго-восточной, а двое его фанатов – на окраине северной, недалеко от железнодорожной ветки Керчь - Багерово. В обоих случаях у подростков был огромный выбор мест, где можно оттачивать навыки юного диверсанта.

У Влада в 10 минутах ходьбы был огромный пустырь с завалами строительного мусора и заброшенными дачами, а у Артема и Даниила – обгоревшие, погрязшие в мусоре развалины на краю города, а еще - лесополоса вдоль железной дороги и простирающиеся за ней поля.

За железной дорогой начинаются поля и лесополосыФото: Анастасия ЖУКОВА

На упомянутые развалины небольшого частного дома, расположенные в нескольких метрах от рельсов, сами подростки в беседе с оперативниками указали как на «заброшку», где они собирали бомбы. Тренировались там же – на животных.

– Котов убивали. Одного подожгли, растворителем другого облили…

Вот здесь Артем и Даниил устроили кружок юного диверсантаФото: Анастасия ЖУКОВА

Внутри стена расписана словом «Hate» - в переводе с английского «Ненависть». Именно это слово написал на футболке РосляковФото: Анастасия ЖУКОВА

Керчане, живущие в паре метров от «заброшки», традиционно ничего не видели и не слышали. Соседство со свалкой здесь никого, похоже, не смущает.

До ближайших домов - несколько метровФото: Анастасия ЖУКОВА

- Баков мусорных нет. Ездит машина. Кому не охота ждать мусоровоз – сюда все выносят, - пожимает плечами белокурая девчушка, которая идет домой с уроков. Она учится в той самой школе №15, которая, к счастью, не взлетела на воздух.

Жители окрестных домов устроили здесь свалкуФото: Анастасия ЖУКОВА

Поверх прочего мусора валяется обугленный дневник. Принадлежал ли он задержанным подросткам - неизвестноФото: Анастасия ЖУКОВА

По шпалам прыгают трое детишек. Они гордо заявляют, что в школу (да, ту же самую) сегодня не пошли: родители разрешили.

- А тут вообще часто дети играют? – интересуюсь. Местечко так себе, но ребятишки радостно кивают. – Что тут можно делать?

- Бегать можно, ворон гонять, траву поджигать. Петарды тут постоянно запускают.

Дети весело бегают по шпалам и гоняют местную живностьФото: Анастасия ЖУКОВА

Если местные жители привыкли к хлопкам от взрывпакетов, то становится понятно, почему они не обратили внимания на испытания бомб юными дарованиями с соседней улицы.

«ПРОСНУЛИСЬ ОТ ВЗРЫВОВ»

До улицы этой - минут 10 медленной ходьбы. Обычный частный сектор, широкая грунтовая дорога. Дома обоих парней почти напротив, они с детства играли вместе.

Обычная улица Керчи на день стала точкой притяжения журналистовФото: Анастасия ЖУКОВА

Про семью Даниила А. соседи отзываются не слишком хорошо.

- Отец его, Игорь, машинами занимается, ремонтирует у себя в гараже, весь в работе. Мужик нормальный, безотказный, всегда поможет. Раньше пил, но вроде закодировался. А вот жена его, Оксана, «закладывает за воротник». Постоянно тут какие-то компании странные собираются, кутят до утра, - рассказывает сосед Олег (имя изменено. – Ред.). – Когда я утром 18 февраля вышел на работу, то обомлел: пять автобусов стоит, ФСБшники в балаклавах. Думал, на наркотиках «повязали». А после обеда уже из новостей узнал про детей.

На днях у отца одного из задержанных - Игоря А. - сгорел гараж.

- Мы проснулись от взрывов. Хлопки были. Может, папа лег спать, а сын там «алхимичил», - говорит другой сосед, Евгений (имя изменено. – Ред.).

У отца одного из задержанных на днях вспыхнул гараж. Соседи подозревают, что дети собирали там бомбыФото: Анастасия ЖУКОВА

В сгоревшем гараже стояли чужие автомобили в ожидании ремонта. Естественно, не слишком богатой семье пришлось компенсировать убытки. Соседи сбросились, чтобы помочь выкарабкаться из тяжелой ситуации.

Пепел и мусор со двора до сих пор никто не убралФото: Анастасия ЖУКОВА

- Мы ему деньги собирали, а его сын хотел детей наших взорвать! Ужас! – возмущаются местные жители.

Но есть среди соседей и те, кто не верит в преступный замысел подростков.

- Кто из нас в детстве не делал взрывпакет?! Дать им по шапке за это, отдубасить, чтоб аж синие были – и все! А взорвать школу – это должна быть организация, а не два тупых пацана! Это все показуха, не верю ни единому слову [журналистов]! – возмущается мужчина.

«МОЖЕТ, В СОЦСЕТЯХ ПОДЦЕПИЛИ»

Мама Даниила Оксана тоже не верит, что ее ребенок собирал бомбы.

- Даниил ничего не мог [сделать], недоброжелателей много. Он спокойный, тихий, уравновешенный мальчик! С Артемом с детства дружили, кошек не мучили, все время дома сидели. Может, в соцсетях он это подцепил.

- А соцсети сына отслеживали? Что он там писал, в каких группах?

- Нет, - пожимает плечами женщина. – Ну, музыку в наушниках слушал. Когда сотрудники ФСБ приехали, мы были в шоке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761737" frameborder="0"></iframe> Мать задержанного за подготовку теракта в Керчи озвучила свою версию случившегося.Анастасия ЖУКОВА

После задержания Даниила с младшим 8-летним Никитой провели профилактическую беседу. Но на следующий день спокойно отпустили в школу, не опасаясь, что его начнут травить одноклассники.

- Мы что, его должны были в школу не водить? – недоумевает Оксана.

Интервью прерывает муж, который грубо посылает корреспондентов на все четыре стороны. Но потом все же выходит из дома.

- Я только что из Симферополя, в СИЗО его провожал… - мужчина сначала отворачивается от журналистов, но потом смотрит в глаза и почти кричит: – Он никаких подозрений не вызывал! Котов и других животных любил. Вечером у сына никаких взрывчаток в рюкзаке не было, я лично видел. А уже утром он оказался набит всем этим… (взрывчаткой, - Ред.). Это вообще все наиграно, какая-то подстава!

Игорь А. не верит, что его сын собирал бомбыФото: Анастасия ЖУКОВА

Родители Артема алкоголем не злоупотребляли, обычная рабочая семья.

- Артем – нормальный такой пацан, общительный, здоровался. На велике вечером часто катался. То цепь упадет, то колесо ему накачай… но любопытный, постоянно заглядывал во двор, что у меня там, - улыбается сосед Олег.

Вместе с Артемом, его братом и родителями живет бабушка, которая приглядывает за внуками. Она и открыла дверь.

- Ну, и зачем вот это все на видео?! – возмущенно спрашивает Раиса Кузьмовна, но все же соглашается дать интервью. - Я проплакала всю ночь. Спокойный мальчик, на занятиях пропадал до вечера. Животных не мучил. Вон у нас всю жизнь и кошки, и собаки (во дворе разрывается от лая привязанная дворняжка. – Ред.), попугай - все живы и здоровы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761742" frameborder="0"></iframe> Бабушка задержанного за подготовку теракта в Керчи подростка не верит в случившееся.Анастасия ЖУКОВА

Чем внук занимается в интернете, женщина понятия не имеет. Говорит, что на это есть родители.

БЕЗОПАСНОСТЬ УСИЛИМ

На входе в техникум, где учится Артем, – рамка, пост охраны. Предъявляю удостоверение, и суровый седовласый мужчина из ЧОП записывает мою фамилию в журнал.

- А у вас это все оборудовали после трагедии в политехе?

- Нет, конечно! Еще с 2014 года здесь работаем, - говорит охранник и объясняет, как пройти в приемную директора.

Студенты спокойно идут по своим деламФото: Анастасия ЖУКОВА

Руководитель учебного заведения на общение с журналистами не настроен. В приемной – паника, секретари судорожно готовят какие-то бумаги: здесь через пару часов ждут министра образования республики. Валентина Лаврик приехала в Керчь с проверкой из-за истории с подготовкой теракта.

Интерьеры Керченского морского технического колледжа до боли напоминают политехФото: Анастасия ЖУКОВА

- Обращайтесь официально! Пишите запрос! – с порога заявляет директор колледжа Евгений Масленников. - Я работаю с прокуратурой, ФСБ, МВД - и никакой информации я им не даю без официальной бумаги! У меня четкие указания никому ничего никуда! Дабы не распылять. Ничего же не случилось, слава Богу.

- А меры безопасности будете усиливать, как это сделали в политехе? – перевожу тему с личности студента Артема Ш. на нужды колледжа.

- Безусловно! Но у нас и так достаточно камер, все меры безопасности соблюдены. Вот, смотрите, камера, вон еще - и так на каждом этаже (всего в учреждении 60 камер внутри и 50 - снаружи. - Ред.). Рамки есть, турникет, двор закрытый, все охраняется.

Внутри колледжа - 60 камер. Еще 50 - снаружи.Фото: Анастасия ЖУКОВА

Пока иду к выходу, замечаю, что интерьеры коридоров до боли похожи на политех, даже стены выкрашены в похожие цвета. Почему-то вздрагиваю при виде лестницы – точно такой же, как та, по которой студенты в панике выбегали на улицу, спасаясь от Рослякова. Как же хорошо, что в этом техникуме ничего не случилось.

«ПУСТЬ РОДИТЕЛИ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ!»

Двери в школу №15 закрыли на ключ, невозможно даже заглянуть в фойе. Министр образования в первую очередь направилась сюда, совещание идет уже несколько часов.

Школу на время заперлиФото: Анастасия ЖУКОВА

От любопытных журналистов вход охраняет бдительная вахтерша, открывает только по звонку, пропускает – исключительно людей в погонах и родителей.

На совещание с министром пришли полицейскиеФото: Анастасия ЖУКОВА

Звенит звонок, из дверей, смеясь, выбегают ученики младших классов. За ними выходит министр образования Валентина Лаврик. Журналистов уверяет, что безопасность этой школы - на высоком уровне.

Министр образования, науки и молодежи РК Валентина Лаврик приехала в Керчь с проверкойФото: Анастасия ЖУКОВА

- В данной школе 24 камеры видеонаблюдения, 7 из них работают по периметру. Изображение выводится на монитор охраны. Школа работает в штатном режиме, очень прошу вас не заострять внимание людей на данном процессе, это вызывает тревогу у детей, - призывает Валентина Лаврик. - Изучается система воспитательной работы в школе, вопросы профилактики террористической и экстремистской деятельности. Эта школа будет на контроле, как и все школы города Керчь, раз тут такие события могут происходить.

Чиновники пообещали еще раз обдумать меры профилактики терроризма и экстремизма в школахФото: Анастасия ЖУКОВА

- А как учителя отзываются о Данииле?

- Систематически посещал учебное заведение, был всегда на виду. Близких друзей не было, но у многих их нет… хотя над этим школа тоже работает: вопросы социометрии прорабатываются на классных часах. Ярко выраженного агрессивного, асоциального поведения он не проявлял. К слову, в этой школе работает профессиональный психолог, и хочется, чтобы родители не отказывались от психологической помощи, обращались за ней, поскольку социальные сети имеют такое влияние на слабые личности, которое потом приводит к трагедиям.

Школьники побежали с занятий домойФото: Анастасия ЖУКОВА

P.S.

По дороге в Симферополь останавливаюсь в церкви Иоанна Предтечи - древнейшем православном храме полуострова. Там, где обычно ставят свечки за упокой, стоит табличка с именами студентов и преподавателей, погибших в политехническом колледже, чтобы верующие могли помянуть их во время молитвы. Такую же табличку я видела в керченском храме во имя жен-мироносиц. Ставлю свечу, зачитываю два десятка имен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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