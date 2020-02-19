«Животных не мучил»: Бабушка задержанного в Керчи подростка не верит в жестокость внука

Бабушка 17-летнего Артема, которого задержали сотрудники ФСБ за подготовку нескольких терактов в Керчи, говорит, что ее внук вел себя спокойно и был добрым - никогда не обижал домашних животных.

- Ничего не знаю, я проплакала всю ночь, - пожилая керчанка, услышав вопросы корреспондента КП-Крым о внуке, не может сдержать слез. - Спокойный мальчик, учился как все дети - то плохо, то хорошо.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761742" frameborder="0"></iframe> Бабушка задержанного за подготовку теракта в Керчи подростка не верит в случившееся.Анастасия ЖУКОВА

Пенсионерка даже и подумать не могла, что родной внук на пару с соседским мальчуганом собирает бомбы, способные унести на тот свет не одну человеческую жизнь.

Да и времени, чтобы поговорить по душам, особо не было: - На занятиях пропадал до вечера. Никаких подозрительных компаний и друзей не имел.

Бабушка Артема далека от современных технологий и поэтому не в курсе, чем ее внук интересовался в интернете.

- У него же есть родители, - ответила сквозь слезы пенсионерка.

С Даниилом, вторым подозреваемым, Артем дружит с детства - мальчишки выросли вместе. Кому же из них в голову первому, да и откуда, пришла идея собрать самодельное взрывное устройство и устроить террористический акт – керчанка не знает.

Как всякая любящая бабушка, она видит в нем только хорошее. По ее словам, в парнишке нет ни грамма жестокости.

- Животных не мучил, - отмечает пенсионерка, показывая на двор, где громко лает собак. – Вон у нас и собаки, и кошки - все живы и здоровы.

Она никогда не видела, чтобы Артем пинал или бил домашних питомцев: - Да и дома у нас и птички, и крыса.

Заметим, что соседи задержанных подростков характеризуют парней как скрытных и не отзывчивых. Крестный папа Артема, например, признался КП-Крым, что разорвал отношения с их семьей. Более того, по словам соседей, родители второго задержанного Даниила не брезгуют водить домой пьяные компании и сами не прочь приложиться к бутылке.

А вот мать задержанного за подготовку теракта Даниила предполагает, что ее сын мог стать жертвой социальных сетей, где и подхватил дурные мысли. Своего сына женщина характеризует как хорошего мальчика, который не вызывал подозрений и над животными не издевался.

При этом сам отец задержанного Даниила уверен, что его сына подставили.

- Вечером у сына никаких взрывчаток в рюкзаке не было, он был полностью пустым. Я лично видел. А уже утром он оказался набит всем этим… (взрывчаткой, - Ред.). Это вообще все наиграно, какая-то подстава, - уверяет отец Даниила.

Как писала КП-Крым, утром 18 февраля сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи. Двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели.

Более того, молодые люди были администраторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Сегодня следствие привлекло к этому делу самых опытных криминалистов. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела находится под контролем центрального аппарат Следкома РФ.

СПРАВКА КП

В 2018 году студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/761599" frameborder="0"></iframe> Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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