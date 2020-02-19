2020-02-19T15:37:35+03:00
Происшествия

Отец задержанного за подготовку теракта в Керчи подростка: «Это все подстава!»

Папа Даниила не верит, что его сын хотел подорвать учебные заведения [фото]
Анастасия ЖУКОВАНадежда ДАЦЮК
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Отец Даниила Игорь отрицает, что сын готовил терактОтец Даниила Игорь отрицает, что сын готовил терактФото: Анастасия ЖУКОВА
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Отец 15-летнего подростка Даниила, которого сотрудники ФСБ задержали за подготовку нескольких терактов, не подозревал, что его сын хочет подорвать школу.

- Он никаких подозрений не вызывал. Котов и других животных любил, никогда над ними не издевался, - рассказал КП-Крым Игорь.

Ранее сотрудники правоохранительных органов сообщали, что двое подростков – Артем Ш. и Даниил А. издевались над животными, пока планировали совершить преступление.

Также отец Даниила не видел дома никаких взрывчатых веществ.

- Вечером у сына никаких взрывчаток в рюкзаке не было, он был полностью пустым. Я лично видел. А уже утром он оказался набит всем этим… (взрывчаткой, - Ред.). Это вообще все наиграно, какая-то подстава, - уверяет отец Даниила.

Заметим, что соседи задержанных подростков характеризуют парней как скрытных и не отзывчивых. Крестный папа Артема, например, признался КП-Крым, что разорвал отношения с их семьей. Более того, по словам соседей, родители второго задержанного Даниила не брезгуют водить домой пьяные компании и сами не прочь приложиться к бутылке.

А вот мать задержанного за подготовку теракта Даниила предполагает, что ее сын мог стать жертвой социальных сетей, где и подхватил дурные мысли. Своего сына женщина характеризует как хорошего мальчика, который не вызывал подозрений и над животными не издевался.

Как писала КП-Крым, утром 18 февраля сотрудники ФСБ предотвратили два теракта в Керчи. Двое местных подростков решили пойти по следам Владислава Рослякова, который устроил массовое убийство в политехническом колледже. Парни (15 и 17 лет) планировали взорвать два учебных заведения.

Ребята купили через интернет компоненты взрывчатки и даже начали тренироваться на домашних животных, но, к счастью, довести дело до конца не успели.

Более того, молодые люди были администраторами так называемых «групп смерти» в социальных сетях, где пользователей склоняли к аналогичным преступлениям.

Сегодня следствие привлекло к этому делу самых опытных криминалистов. Устанавливаются возможные свидетели и очевидцы. Расследование уголовного дела находится под контролем центрального аппарат Следкома РФ.

СПРАВКА "КП"

В 2018 году студент 4 курса Владислав Росляков устроил взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, а затем покончил жизнь самоубийством. 20 человек погибли сразу, еще один преподаватель – скончалась почти год спустя после длительного лечения. Десятки пострадали от взрыва самодельной бомбы, которую Росляков активировал в столовой.

Подростки планировали серию взрывов в школах Крыма.В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в школах. ФСБ показала видео их допросаАлександр БОЙКО

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ИСТОЧНИК KP.RU

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