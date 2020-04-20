Очистные сооружения в Ленинском районе строить не будут, объект убрали из ФЦП

20 Апр 2020 2020-04-20T17:29:03+03:00

Выделенные на это деньги перераспределят на другие цели

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Из Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя исключили строительство очистных сооружений (КОС) и разводящих коллекторов в селе Курортном Ленинского района, заложенные на него средства перераспределили на другие объекты.

Напомним, очистные сооружения планировали построить для курортного кластера в районе Чокракского озера на побережье Азовского моря. Там за 2,7 миллиарда рублей планировали обустроить инфраструктуру для нового бальнеологического лечебно-оздоровительного комплекса. Строительство газо- и водопроводных сетей, а также КОС и электросетей приостановили еще в январе, причины власти не озвучивали. А теперь и вовсе решили убрать КОС из ФЦП.

- Проведена корректировка Программы, в которой изменены объемы финансирования по объектам и мероприятиям согласно результатам полученных положительных заключений государственной экспертизы, по ряду объектов перераспределены средства по годам, также по нескольким объектам восстановлены средства, которые не были использованы в 2019 году, - рассказал гендиректор Дирекции по управлению ФЦП Андрей Никитченко.

Кроме того, назначили государственного заказчика для разработки технико-экономического обоснования по реконструкции детских здравниц в Евпатории. Контролировать этот процесс будет Министерство здравоохранения России.

Всего на сегодняшний день объем финансирования по ФЦП составляет 961,2 миллиарда рублей на 891 объект и мероприятие, передает пресс-служба Дирекции по управлению ФЦП.

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ИСТОЧНИК KP.RU