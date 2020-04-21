2020-04-21T09:18:43+03:00
Происшествия

Во время реставрации музея в Симферополе «пропали» 1,5 миллиона рублей

На недобросовестного подрядчика завели уголовное дело
Анна БУГОРКОВА
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Здание по факту не реставрировали. Фото: СКРЗдание по факту не реставрировали. Фото: СКР
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В Крыму во время реставрации объекта культурного наследия «Здание офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, 1910-1913 гг.» фирма-подрядчик не выполнила работу, за которую уже получила 1,5 миллиона рублей.

Государственный комитет по охране культурного наследия Республики Крым заключил контракт на выполнение противоаварийных, ремонтно-реставрационных работ здания с ООО «Меандр».

Деньги компания получила за период с 2016 по 2017 год, однако реставрационных работ как таковых не вела, старинную плитку просто заменили на новую. Фирма предоставила ложные акты выполненных работ, за которые и была перечислена значительная сумма, передает пресс-служба СКР.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (по факту мошеннических действий в особо крупном размере при ведении реставрационных работ объекта культурного наследия).

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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