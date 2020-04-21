2020-04-21T11:36:17+03:00
Общество

Зоозащитники бьют тревогу: В Судаке ловят кильку, а гибнут дельфины

На морском побережье нашли 8 мертвых белобочек [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Этому дельфину уже нельзя помочь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»Этому дельфину уже нельзя помочь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»
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Сотрудники Центра «Безмятежное Море» вместе с волонтерами обнаружили на побережье между мысом Меганом и поселком Морское 8 мертвых дельфинов. На телах белобочек были повреждения, характерные при попадании в мелкоячеистые отцеживающие сети, которыми ловят кильку.

У погибших белобочек в ротовой полости нашли рыбу. которая застряла под языком, так и не будучи проглоченной. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

У погибших белобочек в ротовой полости нашли рыбу. которая застряла под языком, так и не будучи проглоченной. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

- Район гибели белобочек совпадает с маршрутом перемещения рыболовецких траулеров. Судя по данные системы мониторинга судов в онлайн-режиме за эти же даты, - отмечают сотрудники Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море».

Дельфины гибнут. а лов рыбы идет полным ходом. Фото:Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Дельфины гибнут. а лов рыбы идет полным ходом. Фото:Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Но по закону рыбаков невозможно привлечь к ответственности за смерть китообразных.

Единственное, за что можно зацепиться - они не занесли информацию о прилове дельфинов в промысловый журнал и не приостановили ловлю в районе гибели дельфина на 24 часа.

- В контролирующие структуры будет направлено обращение, - сообщают зоозащитники и с горечью констатируют. - В настоящее время в Судакской акватории ведут промысел, как минимум 4 рыболовецких судна.

Белобочки гибнут в рыбацких сетях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Белобочки гибнут в рыбацких сетях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Пользователи соцсетей делятся мнениями: «Трагедия!»; «Много лет работал на рыболовных судах в Мавританской зоне. Почти в каждом подъеме трала с рыбой были погибшие дельфины и морские котики»; «А что делать? Куда жаловаться? Так были уничтожены все дельфины в Азовском море у берегов Казантипа! »

ВАЖНО

Обнаружив на побережье мертвого или живого дельфина, сообщите на горячую линию: +7 (978) 032 - 68 - 52

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

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