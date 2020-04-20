Коронавирус поставил под удар жизни черноморских дельфинов

На полуостров прибыла первая партия оборудования, которое установят в уникальной «Скорой помощи» для китообразных.

КОРОНАВИРУС МЕШАЕТ СПАСАТЬ ДЕЛЬФИНОВ

Пришла первая партия оборудования. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

В Центре реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» сообщили: - Доставлен ветеринарный инфузомат для внутривенного введения растворов, кардиомонитор для контроля сердечной деятельности, лабораторная центрифуга для приготовления препаратов крови, автохолодильник для хранения реагентов и рыбы, погружной насос для закачки воды в бассейн/транспортировочная ванна.

Все это оборудование будет использоваться для оказания помощи морским млекопитающим и оснащения спецавтомобиля.

Сколько будет выбросов живых дельфинов, где, когда и в каких условиях, нельзя предугадать. Но уже ясно, что коронавирус может навредить и обитателям моря.

Китообразным нужна защита и помощь. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Как?! Все очень просто: из-за пандемии морское побережье опустело, а значит просто некому будет сообщать зоозащитникам о попавших в беду афалинах, белобочках и азовках.

- Дельфины и так зачастую выбрасываются на берег живыми без свидетелей, а сейчас и вовсе грустно представлять, что же будет, - отметили в Центре.

Вся надежда на тех, кто по долгу службы работает вблизи береговой линии.

Но ученые не унывают и занимаются текущими делами.

- Кропотливая и, стоит сказать, непростая работа над самим спасательным автомобилем и его индивидуальной комплектацией также идет полным ходом, - подчеркивают зоозащитники.

Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море» получил от Фонда президентских грантов пять миллионов рублей. Вот на эти деньги они купили и оснащают «Скорую помощь» для перевозки, диагностики и лечения черноморских дельфинов.

Также ученые бьются над созданием в западном Крыму стационарного центра реабилитации для китообразных.

В ПЕЧЕНИ ДЕЛЬФИНА НАЙДЕНА РТУТЬ

Крымские ученые озвучили первые итоги токсикологического анализа тканей дельфинов, погибших в 2019 году.

- Мы отобрали 15 проб ткани мышц, печени и почек от 7 дельфинов (3 азовок, 2 белобочек и 2 афалин), которые выбрасывались живыми на берег Крыма в 2019 году и погибли, - сообщили в Центре.

С каждым годом дельфинов в Черном море становится меньше. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

Выяснилось, что у двух афалин концентрация ртути в печени превысила ПДК более чем в 550 и 450 раз. В мышцах и печени белобочек уровень ртути больше нормы в 3,4 и 6,2 раза. Этот тяжелый металл был в норме лишь в 7 из 15 проб.

Концентрация цинка в печени азовки, найденной в Севастополя прошлым летом с травмой черепа, превысила ПДК в 192 раза.

Цинка в печени белобочки было в 132 раза больше положенного, а кадмия в почках – в 10 раз.

От вредных веществ гибнут и взрослые животные, и дельфины-дети - малышей оплакивают их мамы.

Море, которое загрязнено опасными химическими элементами, также приводит к появлению различных мутаций среди дельфинов: у одних хвост-трезубец, у других скелет необычный.

КСТАТИ

Пограничники, которые активно поддерживают «Безмятежное Море», на днях в Керченском проливе изъяли сеть с погибшим дельфином.

Азовки часто погибают в жаберных сетях. Фото: Центр реабилитации дельфинов «Безмятежное Море»

- Они обнаружили жаберную сеть с приловленным самцом азовки, - рассказали в Центре.

Морские свиньи чаще других дельфинов попадают в такие сети. Вся беда азовок в том, что они в основном охотятся за донными видами рыб. Из-за «высокоскоростного» обмена веществ они ищут себе пропитание чуть ли не 24 часа в сутки.

ВАЖНО

Обнаружив на побережье мертвого или живого дельфина, сообщите на горячую линию: +7(978)032-68-52

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