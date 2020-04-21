2020-04-21T21:53:13+03:00
Экономика

Торговать бензином в России стало невыгодно, но цены не изменятся

Эксперт рассказал, с какими проблема столкнулись нефтяники в период самоизоляции
Анна БУГОРКОВА
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На российском рынке топлива сложилась парадоксальная ситуацияНа российском рынке топлива сложилась парадоксальная ситуацияФото: Евгения ГУСЕВА
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Продавать бензин в России в условиях самоизоляции населения и угрозы коронавируса стало не выгодно, не смотря на падение оптовой цены бензина в России на 11%. В этом уверены эксперты независимого агентства «Аналитика товарных рынков».

В первую очередь это связано с самим карантином. Упал спрос на бензин, поездки сократили. По разным данным теперь на заправках продают от 30 до 70% бензина меньше обычного.

Кроме того сами нефтяные компании платят бюджет по демпферу (сравнительное новое явление экономики - призван защитить российский рынок бензина от резких колебаний и сохранить баланс). Европе бензин особо не нужен, цены там упали. И уже российский рынок для продавцов выглядит более привлекательно. Но теперь они должны доплачивать в казну, чтобы торговать в стране. Это одна из причин, которая не дает ценам на заправках стать меньше.

Проблема в том, что цену, при которой начинаются «штрафы» для нефтяников, устанавливают на год вперед. И сейчас она заметно выше реальных расценок. Продавцы топлива просят скорректировать ее.

Сложившейся ситуацией не доволен никто, сообщил kp.ru президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Вроде бы АЗС могут покупать задешево и продавать задорого, но упал потребительский спрос. А когда у тебя нет покупателей, не важно, сколько ты зарабатываешь с одного литра, уверен эксперт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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