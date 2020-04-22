2020-04-22T10:21:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре

Все будет зависеть от готовности медицины и ограничительных мер [эксклюзив kp]
Никита ПОЛЬКО
Поделиться:
Наталья Пеньковская. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по РК.Наталья Пеньковская. Фото: пресс-служба Роспотребнадзора по РК.
Изменить размер текста:

Республика Крым пока не прошла даже «плато» заболеваемости коронавирусом, сообщила КП-Крым руководитель местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Термином «плато» обозначают сохранение примерно одинаковых суточных показателей по приросту новых случаев заражения. В Крыму буквально через день становится известно о новых случаях заболевания коронавирусом, при этом половина от всех инфицированных успешно проходят лечение и выписываются из больниц.

- Что касается Крыма, то все будет зависеть от готовности нашей медицины и ограничительных мер. Точнее сказать того, как они соблюдаются. Но до пика заболеваемости коронавирусом нам еще далеко. А прогнозировать его сегодня просто невозможно, - заключила Пеньковская.

В Крыму на 22 апреля зарегистрирован 51 человек с диагнозом коронавирус. Темп прироста заболеваемости за 5 недель составил 17%. Для сравнения, в Москве этот прирост составляет 14%.

При этом эпидситуация в Крыму значительно лучше чем в Краснодарском крае и в Ростове, заявила Наталья Пеньковская.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Аксенов пообещал проверять всех едущих в Крым на майские праздники
Почти 30 медиков Симферополя на две недели уйдут в обсерватор из-за больного covid-19
Крым опередил Москву по темпам прироста заболевших коронавирусом
Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре
В Крыму возбудили уголовное дело на подрядчика-мошенника
Трех пропавших подростков из Симферополя нашли живыми и невредимыми
Погода в Крыму на 22 апреля: ветрено и тепло до +15
Первомайские демонстрации в России пройдут в дистанционном режиме
Торговать бензином в России стало невыгодно, но цены не изменятся
Что будет с российской туристической отраслью из-за пандемии и кризиса
Производители продуктов питания настаивают на запрете промоакций в торговых сетях
Президент обещал поддержать внутренний туризм
Эксперт рассказал, когда в России могут запустить вакцину от коронавируса
Корабль Черноморского флота идет в Средиземном море
Василиса Володина спрогнозирвала ухудшение ситуации по коронавирусу летом