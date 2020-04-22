Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, рассказали в Роспотребнадзоре

22 Апр 2020 2020-04-22T10:21:58+03:00

Все будет зависеть от готовности медицины и ограничительных мер [эксклюзив kp]

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Республика Крым пока не прошла даже «плато» заболеваемости коронавирусом, сообщила КП-Крым руководитель местного Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Термином «плато» обозначают сохранение примерно одинаковых суточных показателей по приросту новых случаев заражения. В Крыму буквально через день становится известно о новых случаях заболевания коронавирусом, при этом половина от всех инфицированных успешно проходят лечение и выписываются из больниц.

- Что касается Крыма, то все будет зависеть от готовности нашей медицины и ограничительных мер. Точнее сказать того, как они соблюдаются. Но до пика заболеваемости коронавирусом нам еще далеко. А прогнозировать его сегодня просто невозможно, - заключила Пеньковская.

В Крыму на 22 апреля зарегистрирован 51 человек с диагнозом коронавирус. Темп прироста заболеваемости за 5 недель составил 17%. Для сравнения, в Москве этот прирост составляет 14%.

При этом эпидситуация в Крыму значительно лучше чем в Краснодарском крае и в Ростове, заявила Наталья Пеньковская.

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ИСТОЧНИК KP.RU