Когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом
До 30 апреля в Крыму действует режим повышенной готовности к ЧС в связи с распространением коронавируса. Такой режим предполагает всеобщую самоизоляцию, чтобы благодаря разобщению людей covid-19 замедлился.
Тем не мене, снятие всех ограничений произойдет после того, как начнется спад заболеваемости. Именно поэтому многих жителей полуострова волнует вопрос, когда в Крыму будет пик заболеваемости коронавирусом, за которым последуют спад распространения covid-19, а затем снятие ограничений на работу и передвижение.
- Мы пока даже не подошли к плато заболеваемости коронавирусом, - сообщила КП-Крым руководитель регионального отделения Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Заметим, что термином «плато» обозначают сохранение примерно одинаковых суточных показателей по приросту новых случаев заражения. В Крыму буквально через день становится известно о новых случаях заболевания коронавирусом, при этом половина от всех инфицированных успешно проходят лечение и выписываются из больниц.
А вот в целом по России прогнозировали плато на середину апреля. Но из-за недостаточно ответственного отношения к режиму изоляции в некоторых городах, передача вируса усилилась. В Кремле рассчитывают, что выход на плато произойдет в последнюю неделю текущего месяца.
- Что касается Крыма, то все будет зависеть от готовности нашей медицины и ограничительных мер. Точнее сказать того, как они соблюдаются. Но до пика заболеваемости коронавирусом нам еще далеко. А прогнозировать его сегодня просто невозможно, - заключила Пеньковская.
В начале месяца руководитель местного Роспотребнадзора также заявляла, что пик заболеваемости коронавирусом в Крыму не пройден. Именно поэтому Пеньковская поддержала ограничительные меры, которые своим указом ввел глава региона Сергей Аксенов.
При этом за вторую неделю апреля число внебольничных пневмоний выросло в Крыму на 70% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По данным Пеньковской, самый большой уровень заболеваемости наблюдается в тех регионах, где повышен уровень заболеваемости коронавирусом. Это Симферополь, Ялта, Алушта и Армянск.
В Крыму на 22 апреля зарегистрирован 51 человек с диагнозом коронавирус. Темп прироста заболеваемости за 5 недель составил 17%. Для сравнения, в Москве этот прирост составляет 14%.
При этом эпидситуация в Крыму значительно лучше чем в Краснодарском крае и в Ростове, заявила Наталья Пеньковская.
Отдельно подчеркнем, что по информации доктора медицинских наук, врача-инфекциониста Николая Малышева, в России пик заболеваемости covid-19 наступит примерно в июне-июле.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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