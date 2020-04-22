В Крым вернули полсотни граждан, застрявших за границей из-за отмены авиарейсов

22 Апр 2020 2020-04-22T11:32:11+03:00

На полуостров вернули туристов, которые не могли вылететь из-за пандемии коронавируса Фото: Анастасия ЖУКОВА

Туристам придется провести еще две недели в обсерваторе

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В Крым вернулись 52 человека, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов.

В частности, 18 жителей полуострова (в том числе – четверо севастопольцев) прибыли в Ростов, откуда их автобусом доставили в Евпаторию. Там туристам придется еще 14 дней «отдохнуть» в обсерваторе.

- Помимо той группы, которая прилетела из Таиланда, вернулись еще 34 человека, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Им всем вручены постановления [об изоляции], они помещены под медицинское наблюдение в условия обсерватора.

Напомним, также возвращения в Крым ожидают порядка 30 человек, которые не могут вылететь домой из Индии.

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ИСТОЧНИК KP.RU