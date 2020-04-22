В Крым вернули полсотни граждан, застрявших за границей из-за отмены авиарейсов
В Крым вернулись 52 человека, которые застряли за границей из-за пандемии коронавируса и отмены авиарейсов.
В частности, 18 жителей полуострова (в том числе – четверо севастопольцев) прибыли в Ростов, откуда их автобусом доставили в Евпаторию. Там туристам придется еще 14 дней «отдохнуть» в обсерваторе.
- Помимо той группы, которая прилетела из Таиланда, вернулись еще 34 человека, - рассказала руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Им всем вручены постановления [об изоляции], они помещены под медицинское наблюдение в условия обсерватора.
Напомним, также возвращения в Крым ожидают порядка 30 человек, которые не могут вылететь домой из Индии.
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ИСТОЧНИК KP.RU