2020-04-27T12:08:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора

Куда они делись, выясняет Роспотребнадзор
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму не хватает мест в обсерваторахВ Крыму не хватает мест в обсерваторахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор разыскивает двух туристов, прибывших из-за границы, которых должны были разместить в евпаторийском обсерваторе, однако они не доехали до Крыма.

Группа путешественников, эвакуированных с острова Бали, прилетела в Ростов, и оттуда их доставили в Крым – но не всех.

- В обсерваторе евпаторийском дополнительно размещены 12 человек, которые прибыли из Бали. Им всем вручены постановления, они находятся под медицинским наблюдением. Два человека, которые [должны были разместиться в обсерваторе] по списку, не попали ни в Евпаторию, ни в Севастополь. С теруправлением по Ростову мы эту ситуацию разбираем - в случае, если они вышли в Таганроге. Но предварительно они заявлялись на Крым, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, глава РК подписал указ, согласно которому все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны в течение 14 дней находиться под наблюдением медиков в обсерваторе.

Из-за возросшего количества эвакуированных путешественников, мест в обсерваторах не хватает, и чиновники сейчас рассматривают различные санатории, в которых можно было бы развернуть дополнительные койки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора
Крымским спортсменам разрешат тренироваться в одиночестве
Как крымчане будут отдыхать на майские праздники, решат после совещания с Путиным
В крымских больницах, закрытых на карантин, улучшат питание
У пациентов и медиков закрытой Красногвардейской райбольницы взяли анализы на коронавирус
В Крыму рассказали, как будут работать закрытые на карантин больницы
Четыре санатория в Евпатории превратят в обсерваторы
Полиция разыскивает пятерых туристов, указавших не верный адрес при въезде в Крым
Коронавирус в Крыму: за сутки под наблюдение медиков попали около 500 человек
В Симферополе три дня будут перебои с подачей горячей воды
В Крыму еще один медик заразился коронавирусом
Сергей Аксенов о продлении режима всеобщей самоизоляции: Решение примем после выступления Путина
Около Джанкоя нашли закладчика «солей», прятавшего наркотики в улитках
Погода в Крыму на 27 апреля: сухо и тепло до +18
В Симферопольском районе 27 апреля частично отключат электричество