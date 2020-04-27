Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора
Роспотребнадзор разыскивает двух туристов, прибывших из-за границы, которых должны были разместить в евпаторийском обсерваторе, однако они не доехали до Крыма.
Группа путешественников, эвакуированных с острова Бали, прилетела в Ростов, и оттуда их доставили в Крым – но не всех.
- В обсерваторе евпаторийском дополнительно размещены 12 человек, которые прибыли из Бали. Им всем вручены постановления, они находятся под медицинским наблюдением. Два человека, которые [должны были разместиться в обсерваторе] по списку, не попали ни в Евпаторию, ни в Севастополь. С теруправлением по Ростову мы эту ситуацию разбираем - в случае, если они вышли в Таганроге. Но предварительно они заявлялись на Крым, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
Напомним, глава РК подписал указ, согласно которому все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны в течение 14 дней находиться под наблюдением медиков в обсерваторе.
Из-за возросшего количества эвакуированных путешественников, мест в обсерваторах не хватает, и чиновники сейчас рассматривают различные санатории, в которых можно было бы развернуть дополнительные койки.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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