Два вернувшихся из-за рубежа туриста не доехали до крымского обсерватора

27 Апр 2020 2020-04-27T12:08:05+03:00

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Роспотребнадзор разыскивает двух туристов, прибывших из-за границы, которых должны были разместить в евпаторийском обсерваторе, однако они не доехали до Крыма.

Группа путешественников, эвакуированных с острова Бали, прилетела в Ростов, и оттуда их доставили в Крым – но не всех.

- В обсерваторе евпаторийском дополнительно размещены 12 человек, которые прибыли из Бали. Им всем вручены постановления, они находятся под медицинским наблюдением. Два человека, которые [должны были разместиться в обсерваторе] по списку, не попали ни в Евпаторию, ни в Севастополь. С теруправлением по Ростову мы эту ситуацию разбираем - в случае, если они вышли в Таганроге. Но предварительно они заявлялись на Крым, - рассказала на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Напомним, глава РК подписал указ, согласно которому все граждане, вернувшиеся из-за рубежа, обязаны в течение 14 дней находиться под наблюдением медиков в обсерваторе.

Из-за возросшего количества эвакуированных путешественников, мест в обсерваторах не хватает, и чиновники сейчас рассматривают различные санатории, в которых можно было бы развернуть дополнительные койки.

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ИСТОЧНИК KP.RU