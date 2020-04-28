В Крыму презентовали фильм про концлагерь «Красный»

28 Апр 2020 2020-04-28T09:15:12+03:00

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Власти Крыма презентовали фильм про концлагерь, который находился на территории бывшего совхоза «Красный».

Документальное кино содержит уникальные архивные кадры, которые передают весь ужас преступлений, происходящих в период фашистской оккупации Крыма в самом крупном на его территории лагере смерти, сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.

Раньше теме концлагерей не уделяли особого внимание, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.

- Люди воевали, совершали подвиги, но что происходило с мирными жителями во время оккупации — этим вопросом особенно никто не задавался. Когда прошли первые свидетельства о том, через какой ад прошли люди, мир испытал настоящий шок.

В послевоенное время государство не оказывало должной поддержки для расследования таких преступлений, но сейчас эта тема особенно актуальна. Документальную ленту создатели посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Премьерный показ документального фильма о концлагере «Красный» состоится 28 апреля в 19.20 в эфире телеканала «Первый крымский». Напомним, что мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» открыли в 2015 году. Посещение мемориала свободно для всех.

ИСТОЧНИК KP.RU