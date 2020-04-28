В Крыму презентовали фильм про концлагерь «Красный»
Власти Крыма презентовали фильм про концлагерь, который находился на территории бывшего совхоза «Красный».
Документальное кино содержит уникальные архивные кадры, которые передают весь ужас преступлений, происходящих в период фашистской оккупации Крыма в самом крупном на его территории лагере смерти, сообщили в пресс-службе Государственного Совета Республики Крым.
Раньше теме концлагерей не уделяли особого внимание, считает глава крымского парламента Владимир Константинов.
- Люди воевали, совершали подвиги, но что происходило с мирными жителями во время оккупации — этим вопросом особенно никто не задавался. Когда прошли первые свидетельства о том, через какой ад прошли люди, мир испытал настоящий шок.
В послевоенное время государство не оказывало должной поддержки для расследования таких преступлений, но сейчас эта тема особенно актуальна. Документальную ленту создатели посвятили 75-летию победы в Великой Отечественной войне.
Премьерный показ документального фильма о концлагере «Красный» состоится 28 апреля в 19.20 в эфире телеканала «Первый крымский». Напомним, что мемориальный комплекс жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 годов «Концлагерь «Красный» открыли в 2015 году. Посещение мемориала свободно для всех.
ИСТОЧНИК KP.RU