2020-04-28T10:23:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: 15 заболевших готовятся к выписке из стационаров

Всего под наблюдением - более 1600 человек
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба Совета министров РКФото: пресс-служба Совета министров РК
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В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 1606 человек.

- За последние сутки с наблюдения сняли 127 человек, всего снят 4591 человек, - рассказала на заседании оперативного штаба вице-премьер РК Елена Романовская.

По ее словам, в стационарах сейчас находятся 97 человек, из них у 50 диагноз covid-19 подтвержден, остальные – их ближайшие контакты.

- При положительном течении заболевания мы надеемся, что из наших 50 человек 15 благополучно выздоровеют и уже уйдут из наших стационаров, - отметила Елена Романовская. - Желаем им всем здоровья.

В обсерваторах сейчас (включая три закрытые больницы) – 492 человека.

Напомним, на сегодняшний день в Крыму подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом, более 20 человек уже выздоровели.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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