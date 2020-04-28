Коронавирус в Крыму: 15 заболевших готовятся к выписке из стационаров
В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 1606 человек.
- За последние сутки с наблюдения сняли 127 человек, всего снят 4591 человек, - рассказала на заседании оперативного штаба вице-премьер РК Елена Романовская.
По ее словам, в стационарах сейчас находятся 97 человек, из них у 50 диагноз covid-19 подтвержден, остальные – их ближайшие контакты.
- При положительном течении заболевания мы надеемся, что из наших 50 человек 15 благополучно выздоровеют и уже уйдут из наших стационаров, - отметила Елена Романовская. - Желаем им всем здоровья.
В обсерваторах сейчас (включая три закрытые больницы) – 492 человека.
Напомним, на сегодняшний день в Крыму подтвердили 79 случаев заражения коронавирусом, более 20 человек уже выздоровели.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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