В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы
Над Керчью прошла репетиция воздушной части парада к 75-летию Великой Отечественной Войны.
- Несмотря на решение о переносе даты торжественного парада, летчики продолжают подготовку, - сообщил на своей страничке в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
В подготовке авиационного выступления задействовали истребители, фронтовые бомбардировщики и боевые вертолеты.
Фото: Сергей Бороздин / Facebook
Напомним, из-за коронавируса празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне переносится на другую дату. Какую – пока неизвестно, но в качестве альтернативы рассматривают 24 июня – день проведения первого Парада в 1945 году и 3 сентября – день окончания Второй Мировой войны.
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ИСТОЧНИК KP.RU