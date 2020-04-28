В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы

28 Апр 2020 2020-04-28T12:53:03+03:00

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Над Керчью прошла репетиция воздушной части парада к 75-летию Великой Отечественной Войны.

- Несмотря на решение о переносе даты торжественного парада, летчики продолжают подготовку, - сообщил на своей страничке в Facebook глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

В подготовке авиационного выступления задействовали истребители, фронтовые бомбардировщики и боевые вертолеты.

Фото: Сергей Бороздин / Facebook

Напомним, из-за коронавируса празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне переносится на другую дату. Какую – пока неизвестно, но в качестве альтернативы рассматривают 24 июня – день проведения первого Парада в 1945 году и 3 сентября – день окончания Второй Мировой войны.

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ИСТОЧНИК KP.RU