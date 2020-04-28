В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»

28 Апр 2020 2020-04-28T18:53:42+03:00

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В Евпатории к 9 Мая украсят мемориальный комплекс «Красная горка». Об этом на свой странице в Facebook написал глава администрации города-курорта Роман Тихончук.

- Здесь появится символика, специально разработанная к 75-летию Победы, ближе к 9 Мая поднимем Знамя Победы, - поделился он.

К празднику в Евпатории и поселках начали готовиться уже сегодня. В первую очередь собирают композиции с флагами и геральдическими символами, а чуть позже установят флаги расцвечивания и поднимут на флагшток большой триколор.

- Хочу, чтобы даже в нынешних условиях евпаторийцы ощущали приближение одного из наших самых главных праздников – Дня Победы, - отметил Роман Тихончук.

Как сообщалось, в Керчи прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Несмотря на то, что из-за коронавируса торжественные массовые мероприятия перенесли на неопределенный срок, подготовку по некоторым направлениям все же продолжают.

ИСТОЧНИК KP.RU