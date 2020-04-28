2020-04-28T18:53:42+03:00
Общество

В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»

Курортный город готовится к 75-летию Победы
Анастасия ГОНЧАРОВА
Поделиться:
Евпатория готовится к 9 мая. Фото: Роман Тихончук /FacebookЕвпатория готовится к 9 мая. Фото: Роман Тихончук /Facebook
Изменить размер текста:

В Евпатории к 9 Мая украсят мемориальный комплекс «Красная горка». Об этом на свой странице в Facebook написал глава администрации города-курорта Роман Тихончук.

- Здесь появится символика, специально разработанная к 75-летию Победы, ближе к 9 Мая поднимем Знамя Победы, - поделился он.

К празднику в Евпатории и поселках начали готовиться уже сегодня. В первую очередь собирают композиции с флагами и геральдическими символами, а чуть позже установят флаги расцвечивания и поднимут на флагшток большой триколор.

- Хочу, чтобы даже в нынешних условиях евпаторийцы ощущали приближение одного из наших самых главных праздников – Дня Победы, - отметил Роман Тихончук.

Как сообщалось, в Керчи прошла репетиция воздушной части Парада Победы. Несмотря на то, что из-за коронавируса торжественные массовые мероприятия перенесли на неопределенный срок, подготовку по некоторым направлениям все же продолжают.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ялтинский бизнес потратил 9 миллионов рублей на оборудование для больниц города
В Евпатории поднимут Знамя Победы над мемориальным комплексом «Красная горка»
Следком начал проверку из-за некачественных консерв в сухпайке сакских школьников
В Симферополе и Севастополе 29 апреля частично отключат электричество
Власти Симферополя берут разрешение на снос каждого дерева у премьер-министра республики
В центре Симферополя сносят торговые ларьки ради памятника Амет-Хан Султану
В Саках школьникам раздали сухпайки с негодными консервами
Власти Симферополя решили пересмотреть обустройство площади Куйбышева
В Симферополе построят еще три школы
Первые многоуровневые парковки в Симферополе появятся возле онкодиспансера
В этом году в Симферополе заасфальтируют 21 улицу
«Сносить не будем!»: В администрации Симферополя пообещали быстро оформить землю в Каменке
Около двух тысяч машин приехали через Крымский мост за минувшие сутки
Больную коронавирусом 95-летнюю бабушку возили по трем больницам Крыма
В конце мая Симферополь начнет получать пресную воду из двух водозаборов
Власти Симферополя рассказали, сколько нужно денег на реконструкцию набережной Салгира
В Крыму начали принимать заявления на выплаты безработным родителям
В Керчи прошла репетиция авиационной части Парада Победы
В городах Крыма появятся портреты ветеранов Великой Отечественной
Приехавших в Крым граждан Украины до обсерваторов будет вести полиция
Крымчанину грозит тюрьма за ложный звонок о минировании вокзала
Крымчане голосуют за открытие салонов красоты и строительных магазинов