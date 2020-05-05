2020-05-05T10:12:56+03:00
Общество

За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества

Виктор Измайлов спас четыре человеческие жизни и погиб [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поделиться:
Виктор Измайлов награжден посмертно. Фото: семейный архивВиктор Измайлов награжден посмертно. Фото: семейный архив
Изменить размер текста:

Семье севастопольца Виктора Измайлова вручили орден Мужества. Капитан 3 ранга награжден посмертно.

- Вчера, 4 мая, в Североморске вручили орден супруге нашего Виктора, - сообщила КП-Крым Наталья Викторовна, тетя погибшего офицера которая проживает в Севастополе. - К сожалению, пандемия не позволила вручить награду в торжественной обстановке.

В Мурманске 12 декабря загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Пожар, случившийся в трюме первого энергоотсека, тушили почти сутки.

Офицер службы живучести крейсера, капитан 3 ранга Виктор Измайлов сумел эвакуировать из горящего отсека четырех человек, но сам задохнулся в едком, удушливом дыму. У героя осталась семья – жена и двое малолетних сыновей.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан
На берег Черного моря выбросились 127 дельфинов, среди которых беременные самки
Погода в Крыму на 5 мая: дожди и тепло до +19
Жительницу севастопольского отеля побили и сбросили в яму
На трассе «Таврида» в Ленинском районе изменили схему движения
В Крыму не будут оказывать материальную помощь украинцам
С 6 мая в Крыму разрешат занятия некоторыми видами спорта
За сутки из Украины в Крым приехали десять человек
В Крыму планируют начать проверки документов у жителей прибрежных поселков
Роспотребнадзор: крымские парикмахерские не соблюдают даже нормы СанПиНов 2010 года
Жители Крыма жалуются на нехватку полицейских отрядов
Шесть участников пасхального богослужения стали новым очагом коронавируса в Крыму
За сутки около 300 крымчан нарушили режим самоизоляции
Коронавирус в Крыму: под наблюдением медиков 1,9 тысячи человек
В Крыму 30% зараженных коронавирусом не имеют симптомов
Погода в Крыму на 4 мая: дождь и тепло до +24
На Крым надвигаются грозы, град и сильный ветер
«В поисках лучших условий для жизни»: Украинец попытался незаконно попасть в Крым
В Крыму 6 мая расширят список разрешенных видов бизнеса
Коронавирус в Крыму: В обсерваторах - более 800 человек
Аксенов попросил владельцев мини-отелей не принимать туристов, чтобы не «запустить заразу в дом»