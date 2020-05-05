За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества

5 Май 2020 2020-05-05T10:12:56+03:00

Виктор Измайлов спас четыре человеческие жизни и погиб [фото]

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Семье севастопольца Виктора Измайлова вручили орден Мужества. Капитан 3 ранга награжден посмертно.

- Вчера, 4 мая, в Североморске вручили орден супруге нашего Виктора, - сообщила КП-Крым Наталья Викторовна, тетя погибшего офицера которая проживает в Севастополе. - К сожалению, пандемия не позволила вручить награду в торжественной обстановке.

В Мурманске 12 декабря загорелся авианосец «Адмирал Кузнецов». Пожар, случившийся в трюме первого энергоотсека, тушили почти сутки.

Офицер службы живучести крейсера, капитан 3 ранга Виктор Измайлов сумел эвакуировать из горящего отсека четырех человек, но сам задохнулся в едком, удушливом дыму. У героя осталась семья – жена и двое малолетних сыновей.

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ИСТОЧНИК KP.RU