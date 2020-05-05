2020-05-05T14:03:58+03:00
Общество

Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина

Выполнение правил и средства защиты позволили им не заразиться коронавирусом от больного пациента
Анна КИРИЕНКО
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28 медиков скоро вернуться к работе28 медиков скоро вернуться к работеФото: Анастасия ЖУКОВА
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Сотрудники Симферопольской клинической больницы вернутся к работе после двухнедельной изоляции в условиях обсерватора в евпаторийском санатории «Здравница». Срок карантина 28 медработников закончился 5 мая.

- Все анализы, взятые накануне, дали отрицательный результат, - указано на странице больницы в соцсетях. - Это подтверждает тот факт, что медицинский персонал имеет высокий уровень знаний, подготовлен для работы в условиях распространении COVID-19, использует все необходимые средства защиты. Именно это и позволило остаться всем здоровыми после трехдневного пребывания в медучреждении пациента с положительным результатом анализа и теперь позволяет нашим медработникам вернуться к обычному ритму жизни.

С 24 апреля Симферопольская клиническая больница (бывшая Железнодорожная) из-за угрозы распространения коронавируса была закрыта на обсервацию. На двухнедельный карантин 28 медработников и 87 пациентов перешли после выявления COVID-19 у двоих врачей из этой больницы. Клинических проявлений заболевания у них не было. Инфицированных госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу №7.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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