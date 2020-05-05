2020-05-05T14:34:07+03:00
Общество

Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками

В аптеках республики в наличии около полумиллиона штук
Анна БУГОРКОВА
Поделиться:
Масочный режим в Крыму планируют ввести с 12 мая.Масочный режим в Крыму планируют ввести с 12 мая.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Изменить размер текста:

С введением в республике режима самоизоляции вырос спрос на медицинские и защитные маски, а также на другие средства индивидуальной защиты. На данный момент в Крыму 11 предприятий производят специальные защитные маски.

Все заявки от предпринимателей выполняют в полном объеме, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- Когда только был подписан указ о введении режима повышенной готовности, у нас всего лишь три предприятия могло изготавливать маски, - добавил Гоцанюк.

В аптеках Крыма в наличии имеется около полумиллиона масок, их цена – от 24 до 40 рублей за штуку.

Напомним, что правительство республики планирует ввести в регионе обязательный масочный режим с 12 мая.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
Медики Симферопольской больницы вернутся в строй после 2 недель карантина
Предприятия Крыма не соблюдают правила работы в режиме самоизоляции
За сутки в Крыму больше 200 человек нарушили режим самоизоляции
Туристы из Индии и Тайланда готовятся покинуть обсерватор
Школьница из Джанкоя покончила с собой потому, что ее насиловал родной отец
На улицы городов Крыма выведут казачьи патрули
В Сакском районе в автомобильной аварии погибло два человека
Коронавирус в Крыму отчаянно молодеет: каждый четвертый больной моложе 40 лет
В Крыму рекордное число заболевших коронавирусом - 17 случаев за сутки
За подвиг на горящем авианосце «Адмирал Кузнецов» севастопольца наградили орденом Мужества
Власти Алушты просят перекрыть проезд к пляжам для крымчан