Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками
С введением в республике режима самоизоляции вырос спрос на медицинские и защитные маски, а также на другие средства индивидуальной защиты. На данный момент в Крыму 11 предприятий производят специальные защитные маски.
Все заявки от предпринимателей выполняют в полном объеме, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.
- Когда только был подписан указ о введении режима повышенной готовности, у нас всего лишь три предприятия могло изготавливать маски, - добавил Гоцанюк.
В аптеках Крыма в наличии имеется около полумиллиона масок, их цена – от 24 до 40 рублей за штуку.
Напомним, что правительство республики планирует ввести в регионе обязательный масочный режим с 12 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU