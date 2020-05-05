Масочный режим в Крыму: 11 предприятий обеспечат граждан защитными масками

5 Май 2020 2020-05-05T14:34:07+03:00

Масочный режим в Крыму планируют ввести с 12 мая. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В аптеках республики в наличии около полумиллиона штук

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С введением в республике режима самоизоляции вырос спрос на медицинские и защитные маски, а также на другие средства индивидуальной защиты. На данный момент в Крыму 11 предприятий производят специальные защитные маски.

Все заявки от предпринимателей выполняют в полном объеме, сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

- Когда только был подписан указ о введении режима повышенной готовности, у нас всего лишь три предприятия могло изготавливать маски, - добавил Гоцанюк.

В аптеках Крыма в наличии имеется около полумиллиона масок, их цена – от 24 до 40 рублей за штуку.

Напомним, что правительство республики планирует ввести в регионе обязательный масочный режим с 12 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU