2020-05-05T18:07:35+03:00
Общество

Как Симферополь готовится встречать 9 Мая

В столице региона вывешивают флаги, устанавливают праздничные конструкции [фото]
Ольга АВЕРЬЯНОВА
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Площадь Советскую украсили к празднику.Площадь Советскую украсили к празднику.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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В Симферополе, как и в других городах страны, из-за пандемии отменены массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, столица Республики Крым все же готовится к долгожданному и любимому празднику.

Масштабную конструкцию «9 МАЯ» установили на площади Советской возле кинотеатра «Симферополь».

Гагаринский парк готовят к празднику. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Гагаринский парк готовят к празднику.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В районе Вечного огня установили праздничную конструкцию. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В районе Вечного огня установили праздничную конструкцию.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

В Гагаринском парке у Вечного огня так же появились праздничные конструкции, которые благодаря подсветке люминесцентной лентой будут эффектно выглядеть не только днем, но и в темное время суток.

На проспекте Победы развешивают флаги. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На проспекте Победы развешивают флаги.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На центральных улицах города полным ходом идет работа по развешиванию флагов разного цвета: белый, синий, красный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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