Как Симферополь готовится встречать 9 Мая
В Симферополе, как и в других городах страны, из-за пандемии отменены массовые мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Но несмотря на все ограничения, связанные с коронавирусом, столица Республики Крым все же готовится к долгожданному и любимому празднику.
Масштабную конструкцию «9 МАЯ» установили на площади Советской возле кинотеатра «Симферополь».
Гагаринский парк готовят к празднику.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В районе Вечного огня установили праздничную конструкцию.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
В Гагаринском парке у Вечного огня так же появились праздничные конструкции, которые благодаря подсветке люминесцентной лентой будут эффектно выглядеть не только днем, но и в темное время суток.
На проспекте Победы развешивают флаги.Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
На центральных улицах города полным ходом идет работа по развешиванию флагов разного цвета: белый, синий, красный.
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ИСТОЧНИК KP.RU