В Алуште люди разгромили бетонные ограждения, мешавшие проехать к морю

6 Май 2020 2020-05-06T13:04:42+03:00

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Неизвестные разбили бетонные ограждения, которые перекрывали въезд на западную набережную Алушты.

Каменные глыбы разбросаны по дороге и мешают движению, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.

- Вынуждена была поручить сотрудникам Управления благоустройства произвести расчистку данной территории, что в свою очередь сдвинуло график дезинфекции и уборки других районов города, - сообщила Огнева.

Виновных найдут и привлекут к ответственности. Власти города просят жителей и гостей Алушты с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не допускать порчи городского имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU