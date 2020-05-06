В Алуште люди разгромили бетонные ограждения, мешавшие проехать к морю
Неизвестные разбили бетонные ограждения, которые перекрывали въезд на западную набережную Алушты.
Каменные глыбы разбросаны по дороге и мешают движению, сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева на своей странице в Facebook.
- Вынуждена была поручить сотрудникам Управления благоустройства произвести расчистку данной территории, что в свою очередь сдвинуло график дезинфекции и уборки других районов города, - сообщила Огнева.
Виновных найдут и привлекут к ответственности. Власти города просят жителей и гостей Алушты с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и не допускать порчи городского имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU