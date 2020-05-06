2020-05-06T17:22:47+03:00
Общество

ЕГЭ в Крыму 2020 планируют перенести на июль

К чему готовится школьникам Крыма в период пандемии
Анна БУГОРКОВА
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Министерство просвещения не исключает перенос сроков экзаменов и начала учебного годаМинистерство просвещения не исключает перенос сроков экзаменов и начала учебного годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Более 10 000 крымских школьников, которые в этом году должны сдавать выпускные экзамены, по-прежнему находятся в подвешенном состоянии. Министерство просвещения РФ сообщило о возможном переносе ЕГЭ, теперь уже на июль 2020 года.

Сперва начало ЕГЭ по всей стране планировали провести 25 мая. Затем министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик сообщила, что проведение ЕГЭ переносят на 8 июня.

В нынешней ситуации выпускные экзамены в 11-ом классе могут перенести на июль или даже август, заявили в пресс-службе Министерства просвещения.

Порядок проведения экзаменов останется прежний: будут сохранены меры, которые обеспечивают объективность результатов ЕГЭ и равенство возможностей для всех участников экзаменов при поступлении в вузы, пишет kp.ru.

Одновременно с переносом сроков сдачи выпускных экзаменов обсуждается и возможность отсрочки начала учебного года в вузах. Возможно, занятия в вузах и прием абитуриентов перенесут на октябрь.

В Министерстве просвещения также рассматривают вариант отмены выпускных экзаменов для 9-х классов, оценки выставят на основе текущей успеваемости учеников.

Ранее Валентина Лаврик сообщала, что число ОГЭ сократили до двух обязательных предметов: русского языка и математики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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