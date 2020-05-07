Стоимость борщевого набора в Крыму стала ниже

7 Май 2020 2020-05-06T18:23:25+03:00

Картофель стал несколько дешевле. Фото: Михаил ПАТЛИС

В крупных торговых сетях снизились цены на мясо птицы, яйцо и лук

Изменить размер текста: A A

В период пандемии крымчан продолжают обеспечивать необходимыми продуктами питания без перебоев. Цены на продовольственные товары и продукты первой необходимости стабильны.

А вот цены на «борщевой набор» в этом году еще и ниже прошлогодних показателей, сообщил на своей странице в Facebook министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Так, в крупных торговых сетях Крыма наблюдается снижение цен на мясо птицы, яйцо, картофель, капусту, морковь.

Незначительный сезонный рост цен зафиксирован на картофель, лук. Кроме того торговые сети имеют месячный запас основных продовольственных товаров.

Для усиления контроля за региональным рынком создан Оперативный штаб, который ежедневно проверяет цены и запасы продуктов питания.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU