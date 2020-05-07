Через Крымский мост не пропустили 36 автомобилей

7 Май 2020 2020-05-07T14:41:13+03:00

Всего за сутки на въезд и выезд проехало более 3,5 тысячи машин

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На Крымском мосту из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции установлен блок пост, на котором досматривают все транспортные средства, въезжающие и уезжающие с полуострова.

За прошедшие сутки не пропустили 36 автомобилей, сообщил замначальника полиции МВД по РК Александр Смаглин.

Всего за 6 мая по Крымскому мосту в обе стороны проехало около 3,5 тысячи автомобилей.

На территорию Крыма прибыло 1861 транспортное средство, 19 – не пустили, так как не было оснований. На выезд – 1885 транспортных средств, 17 – не выпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU