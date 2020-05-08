В Крыму задержан член запрещенной экстремисткой организации

8 Май 2020 2020-05-08T13:13:19+03:00

Мужчине грозит два года изоляции в тюрьме

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В Крыму полиция совместно с ФСБ и сотрудниками Росгвардии задержали мужчину, который состоит в экстремистской организации.

Дома у 38-летнего жителя Симферопольского района были найдены запрещенные предметы, в том числе составные части огнестрельного оружия, сообщили в МВД республики.

Название экстремисткой организации не разглашается, но указано, что она запрещена в некоторых регионах России.

Против преступника возбудили уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, лишение свободы на два года.

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ИСТОЧНИК KP.RU