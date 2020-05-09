Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной
В канун Дня Победы прокуратура Джанкойского района провела проверку памятников Отечественной войны на территории восьми сельских поселений - Кондратьевского, Чайкинского, Яркополенского, Ярковского, Мирновского, Масловского, Светловского и Луганского, где находятся памятные знаки воинам-односельчанам, братские могилы, а также могила неизвестного советского воина.
Проверка показала, что памятные места находятся в полузаброшенном состоянии: повреждены постаменты, плиты, надписи на мемориальных досках читаются плохо, сообщили в прокуратуре РК.
Органы местного самоуправления никаких мер по содержанию памятников, могил и территорий возле них не принимали. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений властями Джанкойского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU