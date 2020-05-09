2020-05-09T13:26:05+03:00
Общество

Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной

Мемориалы находятся в полузаброшенном состоянии
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба главы РКФото: пресс-служба главы РК
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В канун Дня Победы прокуратура Джанкойского района провела проверку памятников Отечественной войны на территории восьми сельских поселений - Кондратьевского, Чайкинского, Яркополенского, Ярковского, Мирновского, Масловского, Светловского и Луганского, где находятся памятные знаки воинам-односельчанам, братские могилы, а также могила неизвестного советского воина.

Проверка показала, что памятные места находятся в полузаброшенном состоянии: повреждены постаменты, плиты, надписи на мемориальных досках читаются плохо, сообщили в прокуратуре РК.

Органы местного самоуправления никаких мер по содержанию памятников, могил и территорий возле них не принимали. Прокуратура взяла под контроль устранение нарушений властями Джанкойского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной
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