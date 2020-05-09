Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков - почти две тысячи человек
Заболевших коронавирусом в Крыму уже почти две сотни
В Крыму почти 2000 человек под наблюдением медиков из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 1890 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.
Из них на дому - 954 человека, в стационарах – 174, в обсерваторы изолированы 762 жителя полуострова.
За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, заболело 12 человек, выздоровело - 57.
Всего в республике выявили 189 положительных на Covid-19, из них лечение продолжают 130 человек.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50
ИСТОЧНИК KP.RU