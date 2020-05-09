2020-05-09T14:51:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков - почти две тысячи человек

Заболевших коронавирусом в Крыму уже почти две сотни
Анна БУГОРКОВА
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В Крыму почти 2000 человек под наблюдением медиков из-за коронавирусаВ Крыму почти 2000 человек под наблюдением медиков из-за коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Крыму под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 1890 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК.

Из них на дому - 954 человека, в стационарах – 174, в обсерваторы изолированы 762 жителя полуострова.

За последние сутки, по данным Роспотребнадзора, заболело 12 человек, выздоровело - 57.

Всего в республике выявили 189 положительных на Covid-19, из них лечение продолжают 130 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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