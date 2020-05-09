На вершине Ай-Петри вновь установили Знамя Победы

9 Май 2020 2020-05-09T15:43:04+03:00

Крымские спасатели устраивают акцию уже тридцать лет

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Традиционно ялтинские спасатели устанавливают Знамя Победы 9 мая на вершине Ай-Петри. Этот год не стал исключением, несмотря на ограничения из-за пандемии коронавируса.

Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов сообщил, что начало акции положено еще 30 лет назад:

- Согласно легенде, которая передается среди местных жителей, партизаны однажды подняли на горе Ай-Петри красный флаг, и фашисты, не имея возможности его снять, просто расстреливали его из оружия. Из этого факта и родилась традиция – в День Победы ежегодно водружать Знамя Победы на вершине.

Кстати, само знамя является копией штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии, который водрузили 1 мая 1945 года на крыше здания рейхстага в городе Берлине.

Ежегодно 9 мая в 10 утра знамя поднимают на высоту 1234 метра над уровнем моря. В 2020 в акции приняли участие 8 ялтинских спасателей «КРЫМ-СПАС», сообщил Начальник Ялтинского аварийно – спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Юрий Павлов.

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ИСТОЧНИК KP.RU