2020-05-11T10:33:20+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор: Большинство зараженных в Крыму переносят коронавирус без симптомов

Тем не менее, их тоже помещают в стационары
Анастасия ЖУКОВА
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В Крыму зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусомФото: Олег ЗОЛОТО
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В Крыму большинство людей, у которых лабораторно подтвердили заражение новым коронавирусом, переносят инфекцию бессимтомно.

- В Крыму выявлено 202 случая новой коронавирусной инфекции, по-прежнему большая часть - без клинических проявлений, - сообщила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская. - Но по ранее принятому решению они получают лечение в лечебно-профилактических учреждениях. Им оказывается медицинская помощь так, как это предусмотрено действующими протоколами.

Напомним, что даже при отсутствии внешних симптомов зараженный коронавирусом человек какое-то время продолжает быть переносчиком инфекции и может передать заболевание другому.

За минувшие сутки количество заболевших коронавирусом в Крыму увеличилось еще на 9 человек, у всех - бессимтомное течение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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