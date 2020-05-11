2020-05-11T12:36:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий

Но ситуация может резко измениться, если не соблюдать ограничительные меры, считают в ведомстве
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
В Крыму зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусомВ Крыму зарегистрировано 202 случая заражения коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В Крыму пока довольно низкий коэффициент распространения коронавируса – показатель того, сколько человек может заразить один заболевший.

- Сейчас коэффициент у нас 0,59, то есть все эти мероприятия [ограничительные] способствуют тому, что один заболевший может заразить менее одного человека в течение пяти дней. Понятно что через 30 дней эта цифра будет несколько больше, но тем не менее, это не 425 через 30 дней без проведения ограничительных мероприятий, - отметила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что в случае несоблюдения вводимых мер предосторожности эпидемиологическая ситуация к лету может резко ухудшиться. В связи с этим Наталья Пеньковская призвала всех предпринимателей соблюдать правила и нормы работы, утвержденные Роспотребнадзором на время борьбы с коронавирусом.

- Это очень важно, и это длительный процесс. До изобретения вакцины нам придется жить по таким правилам, - заключила Пеньковская.

Напомним, в Крыму зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Профилактика коронавируса в Крыму»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий
Комиссия Минздрава проведет расследование по очагу коронавируса в Сакской больнице
После скандала керченским медикам выплатят стимулирующие за работу с больными коронавирусом
Или господдержка, или разрешение на работу: Глава Крыма о возможности возобновить деятельность предприятий
В Крыму пересчитают доплаты медикам за работу с больными коронавирусом
В Крыму под медицинским наблюдением по коронавирусу находится 1,7 тысячи человек
Полиция Крыма следит за нарушителями режима самоизоляции с вертолета
За сутки в крымские обсерваторы попали 13 приезжих
Роспотребнадзор: Большинство зараженных в Крыму переносят коронавирус без симптомов
В Сакской больнице выявили 9 зараженных коронавирусом
В пещеру Таврида пробурили новый вход
Погода в Крыму на 11 мая: без осадков и тепло до +23
Закат над Черным морем: 5 красивых фото с Южного берега Крыма
«Бедолаги очень голодные»: В Судаке кошки заждались начала туристического сезона
В Севастополе около моста столкнулись два «Фольксвагена»
В День Победы Хабенский лично поздравил крымского ветерана войны
На «Тавриде» от Белогорска до Симферополя изменится движение транспорта
В Крыму под меднаблюдением по коронавирусу находится 1,8 тысячи человек
В Крыму проведут служебное расследование из-за недоплат медикам за работу с ковидными больными
В Симферопольском районе установили памятник двум погибшим летчикам
В Крыму 9 мая не выписывали штрафы за нарушение режима самоизоляции
Красногвардейская больница вышла из обсервации
Погода в Крыму на 10 мая: переменная облачность и тепло до +21
В Крыму отреставрировали братскую могилу и исправили ошибку в фамилии фронтовика
На вершине Ай-Петри вновь установили Знамя Победы
Коронавирус в Крыму: Под наблюдением медиков - почти две тысячи человек
Прокуратура заставит сельских чиновников Джанкойского района восстановить памятники Великой Отечественной
В больницах и в церкви: В Крыму выявили еще 12 человек с коронавирусом
Крымский федеральный университет испытывает новые экспресс-тесты на антитела к коронавирусу