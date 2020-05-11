Роспотребнадзор о ситуации с коронавирусом в Крыму: Коэффициент распространения пока низкий

11 Май 2020 2020-05-11T12:36:19+03:00

Но ситуация может резко измениться, если не соблюдать ограничительные меры, считают в ведомстве

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В Крыму пока довольно низкий коэффициент распространения коронавируса – показатель того, сколько человек может заразить один заболевший.

- Сейчас коэффициент у нас 0,59, то есть все эти мероприятия [ограничительные] способствуют тому, что один заболевший может заразить менее одного человека в течение пяти дней. Понятно что через 30 дней эта цифра будет несколько больше, но тем не менее, это не 425 через 30 дней без проведения ограничительных мероприятий, - отметила на заседании оперативного штаба руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

Она подчеркнула, что в случае несоблюдения вводимых мер предосторожности эпидемиологическая ситуация к лету может резко ухудшиться. В связи с этим Наталья Пеньковская призвала всех предпринимателей соблюдать правила и нормы работы, утвержденные Роспотребнадзором на время борьбы с коронавирусом.

- Это очень важно, и это длительный процесс. До изобретения вакцины нам придется жить по таким правилам, - заключила Пеньковская.

Напомним, в Крыму зарегистрировали 202 случая заражения коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU