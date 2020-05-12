Погода в Крыму на 12 мая: ветрено и тепло до +27

12 Май 2020 2020-05-12T06:29:23+03:00

На полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.

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12 мая, как обещают крымские синоптики, пройдет без погодных катаклизмов.

- В Симферополе переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +25…+27°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 13-18 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь, гроза. Ветер южный до 15-20 м/с. Температура воздуха днем +19…+21°.

Прогноз погоды по Керчи: переменная облачность. Ветер южный до 13-18 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

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ИСТОЧНИК KP.RU