Крымским предприятиям, которые закрылись в апреле из-за коронавируса, выплатили почти 6 миллиардов

12 Май 2020 2020-05-12T09:58:08+03:00

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С 12 мая постепенно предприятия Крыма возвращаются к обычному режиму. Власти республики допускают к работе все больше организаций, контролируя при этом ситуацию с заражением коронавирусом.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, на данный момент уже работают 193 тысячи человек, а с 18 мая более 400 тысяч крымчан смогут вернуться на свои рабочие места.

Гражданам, которым по-прежнему запрещают работать, власти обещают помочь материально. Сергей Аксенов отметил, что с 1 июня в таких нерабочих отраслях будут находиться около 44 тысяч крымчан. Ежемесячно из республиканского бюджета планируют выделять 530 миллионов рублей.

Предприятиям, которые были закрыты в апреле в связи с режимом повышенной готовности, уже выплатили около 5,9 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU