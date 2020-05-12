Крымские пограничники поймали браконьера, ловившего краснокнижную рыбу

12 Май 2020 2020-05-12T13:52:43+03:00

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В акватории Бакальской бухты в Крыму задержан браконьер. Мужчину заметили во время снятия незаконно установленных орудий лова, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по РК.

В сетях жителя села Аврора оказались редкие рыбки: кефаль, камбала-глосса, ставрида, сарган и краснокнижная - севрюга.

Помимо административного штрафа злоумышленнику грозит и уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (Незаконная добыча особо ценных видов водных биологических ресурсов).

Все экземпляры направили на экспертизу, чтобы оценить нанесенный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU