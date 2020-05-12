Для практики студентов КФУ высадят яблоневый сад на 10 гектаров

12 Май 2020 2020-05-12T16:14:29+03:00

Первый урожай планируют собрать в 2023 году

Изменить размер текста: A A

Крымский федеральный университет приступил к высадке самого крупного в России промышленного университетского суперинтенсивного яблоневого сада.

Стоимость объекта площадью 10 гектаров составляет 30 миллионов рублей, сообщил проректор по внешним связям вуза Михаил Сергеев.

Термин «суперинтенсивный» подразумевает более плотную высадку деревьев, чем в обычном саду. Так, на гектар можно заложить более 3 тысяч деревьев, а это в 10 раз больше, чем традиционным способом.

Данная технология в России до сих пор не популярна. Но самое важное – практика самих студентов КФУ, для которых и закладывают сад.

- Они принимают участие в установке шпалерных столбов, они видят, как монтируется система капельного орошения, будут выполнять все аграрные операции по уходу за садом. Ни в одном вузе сейчас нет таких условий для обучения студентов промышленному садоводству. Когда выпускники попадают на промышленное садоводство, руководству таких садов приходится отправлять их заграницу на обучение, потому что учиться больше негде. А мы создаем конкретный бизнес-проект, который позволит подготовить специалистов с реальными знаниями и навыками закладки и работы в современном саду, - сообщил Сергеев.

В саду высадят 20 тысяч саженцев трех видов: «Гала», «Делишес» и «Грени Смит» на сумму 8 миллионов рублей.

Посадку деревьев закончат до конца мая, а первый урожай вуз планирует собрать в 2023 году.

При нормальном уходе за садом ожидаем урожай – 25-30 тонн с одного гектара.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU