2020-05-12T16:42:12+03:00
Общество

В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая

Пригородные автобусы продолжают работать в режиме выходного дня
Анна БУГОРКОВА
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Продажа билетов нот автостанций «Крымавтотранс» приостановлена до 31 маяПродажа билетов нот автостанций «Крымавтотранс» приостановлена до 31 маяФото: Надежда ДАЦЮК
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Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранс» приостановлена до 31 мая.

Как сообщил директор предприятия Андрей Бессмертный, транспорт пригородного направления продолжает работать в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса движение ряда пригородных и дальнего следования поездов также отменено предприятием «Крымская железная дорога». С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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