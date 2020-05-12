В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая
Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранс» приостановлена до 31 мая.
Как сообщил директор предприятия Андрей Бессмертный, транспорт пригородного направления продолжает работать в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.
Напомним, что из-за пандемии коронавируса движение ряда пригородных и дальнего следования поездов также отменено предприятием «Крымская железная дорога». С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте организации.
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ИСТОЧНИК KP.RU