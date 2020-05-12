В Крыму продлен запрет на междугородние рейсы до 31 мая

12 Май 2020 2020-05-12T16:42:12+03:00

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Продажа билетов на междугородние маршруты от автостанций «Крымавтотранс» приостановлена до 31 мая.

Как сообщил директор предприятия Андрей Бессмертный, транспорт пригородного направления продолжает работать в режиме выходного дня с 06.00 до 10.00 и с 17.00 до 21.00.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса движение ряда пригородных и дальнего следования поездов также отменено предприятием «Крымская железная дорога». С изменениями можно ознакомиться на официальном сайте организации.

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ИСТОЧНИК KP.RU