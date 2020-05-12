В Симферополе и Севастополе 13 мая частично отключат электричество

12 Май 2020 2020-05-12T17:28:02+03:00

Свет пропадет в дневное время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Изменить размер текста: A A

13 мая, в среду в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с электричеством связаны с ремонтом трансформаторных подстанций и электросетей.

Где не будет света:

СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00

ул. 60 лет Октября, 5-13/64 (нечет);

пер. Инкерманский, 3, 5;

ул. Голубиная, 1-42;

ул. Санитарная, 47/10-87 (нечет), 52-92 (чет);

ул. Соколиная, 4, 9-13 (нечет);

пер. Бастионный, 1-40, 42, 44;

ул. Бастионная, 3-25 (нечет), 8-114 (чет), 21а, 29-67 (нечет);

ул. Залесская, 24;

пер. Школьный, 23-55 (нечет), 26-64 (чет);

ул. Генерала Васильева, 29;

ул. Автомобильная, 20-46 (чет);

пер. Лиственный, 81-91(нечет);

пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);

Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Вакуленчука 53/1-53/12,57/11;

пр. Стрелецкий 4,8,22, 9,11;

с 10.00 до 16.00

ул. Аграрная 2-10,3,21;

ул. Долинная 4-6,12,3-5;

ул. Разъездная 2-а,4-а,10-а,12-а,1-3, 16-а,2-16,26,3-5,9-11,15-25,35,14,9,7-а,6-а,8-а,11;

ул. Ясная 2-18,21/1,1-19,20,21/2,23-29,2-12,1-7;

ул. Крестовского (ТП Золотая балка);

ст.Севастополь ж/д;

ул. Сапунгорская 34;

шос. Ялтинское. пос.1 отд. с/х Золотая балка;

ул. Ахлестина 4-28,3-27;

ул. Лазурная 2-30,1-27,4-6.

ул. Малышкина 12-36(чет), 1-А,7-А,1-37(нечет);

ул. Циолковского 9-15(нечет);

с 11.00 до 17.00

село Терновка;

село Родное.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

ИСТОЧНИК KP.RU