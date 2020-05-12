В Симферополе и Севастополе 13 мая частично отключат электричество
13 мая, в среду в некоторых районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Перебои с электричеством связаны с ремонтом трансформаторных подстанций и электросетей.
Где не будет света:
СИМФЕРОПОЛЬ с 8.00 до 17.00
ул. 60 лет Октября, 5-13/64 (нечет);
пер. Инкерманский, 3, 5;
ул. Голубиная, 1-42;
ул. Санитарная, 47/10-87 (нечет), 52-92 (чет);
ул. Соколиная, 4, 9-13 (нечет);
пер. Бастионный, 1-40, 42, 44;
ул. Бастионная, 3-25 (нечет), 8-114 (чет), 21а, 29-67 (нечет);
ул. Залесская, 24;
пер. Школьный, 23-55 (нечет), 26-64 (чет);
ул. Генерала Васильева, 29;
ул. Автомобильная, 20-46 (чет);
пер. Лиственный, 81-91(нечет);
пер. Розовый, 24-32 (чет), 17-21 (нечет);
Каменский массив, садовые товарищества: Консервщик, Строитель, Механизатор
СЕВАСТОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Вакуленчука 53/1-53/12,57/11;
пр. Стрелецкий 4,8,22, 9,11;
с 10.00 до 16.00
ул. Аграрная 2-10,3,21;
ул. Долинная 4-6,12,3-5;
ул. Разъездная 2-а,4-а,10-а,12-а,1-3, 16-а,2-16,26,3-5,9-11,15-25,35,14,9,7-а,6-а,8-а,11;
ул. Ясная 2-18,21/1,1-19,20,21/2,23-29,2-12,1-7;
ул. Крестовского (ТП Золотая балка);
ст.Севастополь ж/д;
ул. Сапунгорская 34;
шос. Ялтинское. пос.1 отд. с/х Золотая балка;
ул. Ахлестина 4-28,3-27;
ул. Лазурная 2-30,1-27,4-6.
ул. Малышкина 12-36(чет), 1-А,7-А,1-37(нечет);
ул. Циолковского 9-15(нечет);
с 11.00 до 17.00
село Терновка;
село Родное.
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ИСТОЧНИК KP.RU