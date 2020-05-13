Погода в Крыму на 13 мая: ветер и тепло до +20
13 мая, в среду на Крымском полуострове синоптики обещают ветреный день.
- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.
В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.
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ИСТОЧНИК KP.RU