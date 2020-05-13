2020-05-13T06:22:42+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 мая: ветер и тепло до +20

На полуострове возможны дожди
Галина КОВАЛЕНКО
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В Симферополе температура воздуха днем +18…+20°В Симферополе температура воздуха днем +18…+20°Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
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13 мая, в среду на Крымском полуострове синоптики обещают ветреный день.

- В Симферополе переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 12 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°, - сообщили в Крымском гидрометцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Днем без осадков. Ветер северо-западный до 20 м/с. Температура воздуха днем +15…+17°.

В Керчи переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +14…+16°.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Погода в Крыму на 13 мая: ветер и тепло до +20
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