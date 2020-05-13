2020-05-13T10:54:15+03:00
Коронавирус Covid-19

В Крыму появится еще один обсерватор

Его развернут на базе санатория «Победа» в Евпатории
Надежда ДАЦЮК
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Фото: pobeda-evpatoria.ruФото: pobeda-evpatoria.ru
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Вице-премьер крымского правительства Елена Романовская попросила министерство курортов и туризма ускориться с подготовкой обсерватора на базе санатория «Победа», поскольку действующие обсерваторы наполняются очень быстро.

- Сегодня у нас 50 мест свободных в обсерваторах, но я прошу министерство курортов и туризма ускориться с открытием в санатории «Победа», а Минздрав – подготовить медицинские бригады для работы в обсерваторе в связи с тем, что у нас все-таки прибывают дополнительные группы лиц из-за рубежа. Мы понимаем, что обсерваторы будут быстро наполняться, - заявила Романовская.

Также, по словам вице-премьера, медикам, которые могут быть заражены коронавирусом, тоже желательно находиться в обсерваторе.

- У нас появляются очаги по больницам. Считаю, что врачи, у которых не подтверждается коронавирусная инфекция, должны сидеть в обсерваторе, а не в больницах. Чтобы дальше это не сраспространялось. Необходимы дополнительные места для них, - уточнила вице-премьер.

Напомним, что на 13 мая в Крыму зафиксировано 239 случаев заражения коронавирусом, из больниц выписано 78 пациентов, которые выздоровели, четыре человека скончались.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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