В Крыму возобновляют уголовное дело о зверствах фашистов на полуострове

13 Май 2020 2020-05-13T12:53:17+03:00

Похороны замученных нацистами людей в концлагере "Красный" под Симферополем. Апрель 1944 года. Фото: Иван Запорожский / Из фондов Центральной студии документальных фильмов

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Верховный Суд Республики Крым удовлетворил ходатайство прокуратуры о возбуждении заново уголовного дела о зверствах гитлеровцев на оккупированном полуострове в 1941-1944 годах.

Как сообщалось, прокуратура республики ранее просила у суда разрешения на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР по Крымской области полковника Башмакова о прекращении расследования уголовного дела об убийствах и издевательствах над мирным населением во время оккупации Крыма.

- По итогам судебного рассмотрения вышеуказанное ходатайство прокурора Республики Крым было удовлетворено, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного Суда РК.

Это означает, что следствие по делу возобновят.

Напомним, недавно ФСБ рассекретила очередную партию документов из этого уголовного дела. КП-Крым опубликовала выдержки из них:

Часть 1,

Часть 2,

Часть 3,

Часть 4.

Зверства гитлеровцев в совхозе "Красный". Съемка 21-23 апреля 1944 (оператор И. Запорожский).Кадры из фильма "Битва за #Севастополь" (1944; ЦСДФ)

ИСТОЧНИК KP.RU