В Крыму возобновляют уголовное дело о зверствах фашистов на полуострове
Верховный Суд Республики Крым удовлетворил ходатайство прокуратуры о возбуждении заново уголовного дела о зверствах гитлеровцев на оккупированном полуострове в 1941-1944 годах.
Как сообщалось, прокуратура республики ранее просила у суда разрешения на отмену постановления старшего следователя УКГБ при СМ УССР по Крымской области полковника Башмакова о прекращении расследования уголовного дела об убийствах и издевательствах над мирным населением во время оккупации Крыма.
- По итогам судебного рассмотрения вышеуказанное ходатайство прокурора Республики Крым было удовлетворено, - сообщили КП-Крым в пресс-службе Верховного Суда РК.
Это означает, что следствие по делу возобновят.
Напомним, недавно ФСБ рассекретила очередную партию документов из этого уголовного дела. КП-Крым опубликовала выдержки из них:
Зверства гитлеровцев в совхозе "Красный". Съемка 21-23 апреля 1944 (оператор И. Запорожский).Кадры из фильма "Битва за #Севастополь" (1944; ЦСДФ)
ИСТОЧНИК KP.RU